Officiel : Avant Pierre Sage, le RC Lens annonce un départ important !

Alexis Brunet

Cet été, le RC Lens pourrait voir son visage grandement changer. Le club du nord de la France pourrait perdre Pierre Sage qui discute actuellement avec Crystal Palace, mais avant ça les Sang et Or ont annoncé un autre départ. Arrivé lors du mercato hivernal en provenance du Mexique, Allan Saint-Maximin quitte déjà Lens.

Cette saison 2025-2026 a été tout simplement historique pour le RC Lens. En championnat, les partenaires de Robin Risser ont fini deuxièmes à seulement six points du PSG et ils se sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Mais les Lensois ont surtout brillé en Coupe de France puisqu’ils ont remporté pour la première fois ce trophée en dominant l’OGC Nice sur le score de 3-1 en finale.

Pierre Sage va-t-il quitter Lens ? Mais après cette très belle saison, les supporters du RC Lens se demandent quel visage aura leur équipe la saison prochaine. L’effectif des Sang et Or pourrait grandement évoluer et Pierre Sage pourrait lui aussi quitter le navire. Alors que le technicien français avait affirmé qu’il était plus proche de rester à Lens que de s’en aller, la donne aurait évolué depuis puisqu’il serait en négociations avec Crystal Palace, qui a remporté la Ligue Europa Conférence cette saison et qui a vu partir son coach Olivier Glasner. L’ancien entraîneur de l’OL serait intéressé par l’opportunité d’exercer son travail en Angleterre, mais également par la possibilité d’augmenter considérablement son salaire.