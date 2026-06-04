Il recale l'OM sur le mercato et donne la vraie raison !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM va devoir être très actif sur le mercato car de nombreux joueurs vont s’en aller et il faudra donc les remplacer. C’est le cas de Geronimo Rulli, qui serait sur le départ après deux saisons dans le sud de la France. Le club phocéen pistait d’ailleurs Stole Dimitrievski pour le remplacer, mais ce dernier vient de prolonger avec Valence et il a expliqué pourquoi.

Après une saison plus que compliquée conclue à la cinquième place en Ligue 1, l’OM va pouvoir se pencher sur sa reconstruction qui a déjà démarré avec les arrivées de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi. Prochainement c’est Bruno Genesio qui devrait arriver pour prendre la place de Habib Beye et donc compléter l’organigramme marseillais pour l’année prochaine.

Stole Dimitrievski recale l’OM Après avoir trouvé un nouveau président, un directeur sportif et prochainement un coach, l’OM va devoir s’activer sur le mercato pour construire un effectif cohérent pour la saison prochaine. Plusieurs départs sont à prévoir et c’est notamment le cas de Geronimo Rulli qui pourrait laisser sa place dans les buts. Il y a quelques jours, Foot Mercato révélait que Marseille avait dans son viseur Stole Dimitrievski du FC Valence pour possiblement remplacer l’international algérien. Malheureusement le club phocéen va devoir revoir ses plans car le portier a finalement prolongé son contrat avec la formation espagnole.