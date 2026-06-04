Il recale l'OM sur le mercato et donne la vraie raison !

Cet été, l’OM va devoir être très actif sur le mercato car de nombreux joueurs vont s’en aller et il faudra donc les remplacer. C’est le cas de Geronimo Rulli, qui serait sur le départ après deux saisons dans le sud de la France. Le club phocéen pistait d’ailleurs Stole Dimitrievski pour le remplacer, mais ce dernier vient de prolonger avec Valence et il a expliqué pourquoi.
Après une saison plus que compliquée conclue à la cinquième place en Ligue 1, l’OM va pouvoir se pencher sur sa reconstruction qui a déjà démarré avec les arrivées de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi. Prochainement c’est Bruno Genesio qui devrait arriver pour prendre la place de Habib Beye et donc compléter l’organigramme marseillais pour l’année prochaine.
Stole Dimitrievski recale l’OM
Après avoir trouvé un nouveau président, un directeur sportif et prochainement un coach, l’OM va devoir s’activer sur le mercato pour construire un effectif cohérent pour la saison prochaine. Plusieurs départs sont à prévoir et c’est notamment le cas de Geronimo Rulli qui pourrait laisser sa place dans les buts. Il y a quelques jours, Foot Mercato révélait que Marseille avait dans son viseur Stole Dimitrievski du FC Valence pour possiblement remplacer l’international algérien. Malheureusement le club phocéen va devoir revoir ses plans car le portier a finalement prolongé son contrat avec la formation espagnole.
« Je suis très heureux et ravi d'annoncer cette prolongation de deux ans »
Ce jeudi, pour le compte du site officiel du FC Valence, Stole Dimitrievski est revenu sur sa prolongation de contrat. Visiblement, le portier de la Macédoine du Nord apprécie beaucoup son expérience au sein du club Che. « Je suis très heureux et ravi d'annoncer cette prolongation de deux ans. Je n'avais aucun doute quant à cette prolongation, j'ai toujours voulu cela et je m'y suis concentré car je suis très heureux ici et avec tout ce que le club représente. J'essaie toujours de faire mes preuves et de donner le meilleur de moi-même. Je sais ce qu'est Valence et sa grandeur, ses supporters et tout ce que cela implique. J'ai toujours dit que je voulais jouer dans un grand club quand je suis arrivé en Espagne et Valence est l'un des plus grands. Je suis très heureux et content de rester, j'apprécie chaque jour de m'entraîner, de jouer et de défendre ce maillot. »