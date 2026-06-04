Mercato : Greenwood avec un autre attaquant de l’OM dans son prochain club ?

Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood se dirigerait toutefois vers un départ lors du mercato estival. Compte tenu des besoins financiers, le club phocéen pourrait se séparer de l’Anglais. L’AS Rome travaillerait d’ailleurs actuellement sur l’arrivée de Greenwood et voilà qu’en parallèle, le club italien serait intéressé par un autre attaquant de l’OM.
Alors que les comptes de l’OM sont dans le rouge, il faut s’attendre à plusieurs départs dans les semaines à venir. Le club phocéen pourrait notamment se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Le départ de l’Anglais semble aujourd’hui être une évidence et pour ce qui est de sa destination, on parle beaucoup de l’AS Rome. Direction l’Italie pour Greenwood ? Il pourrait ne pas être le seul joueur de l’OM à poser ses valises dans la capitale transalpine.
Paixao après Greenwood pour l’AS Rome ?
Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome serait en passe de formuler une offre de 40M€ + bonus pour Mason Greenwood alors que l’OM espérerait 50M€ + bonus. Les deux clubs vont désormais négocier pour trouver un terrain d’entente. Des discussions au cours desquels un autre joueur de l’OM pourrait d’ailleurs être évoqué. En effet, comme l’a précisé le média italien, Igor Paixao serait également un joueur qui plait énormément à l’AS Rome, qui pourrait donc faire de nouvelles affaires à Marseille après avoir acheté Robinio Vaz il y a quelques mois.
Paixao se projette à Marseille ?
Igor Paixao fera-t-il donc lui aussi ses valises cet été ? L’OM va-t-il se séparer de sa plus grosse recrue de son histoire après seulement un an ? Dernièrement, le Brésilien avait lâché un message qui en disait long sur son avenir, laissant entendre… qu’il se projetait à Marseille pour son avenir : « Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, le club et surtout les supporters, qui ont été à nos côtés dans chaque bataille. Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir ».