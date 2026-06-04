Mercato : Greenwood avec un autre attaquant de l’OM dans son prochain club ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood se dirigerait toutefois vers un départ lors du mercato estival. Compte tenu des besoins financiers, le club phocéen pourrait se séparer de l’Anglais. L’AS Rome travaillerait d’ailleurs actuellement sur l’arrivée de Greenwood et voilà qu’en parallèle, le club italien serait intéressé par un autre attaquant de l’OM.

Alors que les comptes de l’OM sont dans le rouge, il faut s’attendre à plusieurs départs dans les semaines à venir. Le club phocéen pourrait notamment se séparer de sa plus grosse valeur marchande : Mason Greenwood. Le départ de l’Anglais semble aujourd’hui être une évidence et pour ce qui est de sa destination, on parle beaucoup de l’AS Rome. Direction l’Italie pour Greenwood ? Il pourrait ne pas être le seul joueur de l’OM à poser ses valises dans la capitale transalpine.

Paixao après Greenwood pour l’AS Rome ? Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome serait en passe de formuler une offre de 40M€ + bonus pour Mason Greenwood alors que l’OM espérerait 50M€ + bonus. Les deux clubs vont désormais négocier pour trouver un terrain d’entente. Des discussions au cours desquels un autre joueur de l’OM pourrait d’ailleurs être évoqué. En effet, comme l’a précisé le média italien, Igor Paixao serait également un joueur qui plait énormément à l’AS Rome, qui pourrait donc faire de nouvelles affaires à Marseille après avoir acheté Robinio Vaz il y a quelques mois.