Départ de l’OM : Voici les deux clubs qui peuvent recruter Greenwood cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Durant l’intersaison, bien que Mason Greenwood ait fait part de son souhait de rester à Marseille pendant la cérémonie des Trophées UNFP en mai dernier, l’attaquant anglais serait susceptible de devoir s’en aller au vu de la situation économique dans laquelle se trouve l’OM. Hormis la Roma qui discuterait déjà de son transfert, une autre destination s’offrirait à lui.

L’Olympique de Marseille se trouve dans une situation critique sur le plan financier. En 2022, un « accord de règlement » avait été signé avec l’UEFA, l’OM s’engageant à revenir à l’équilibre. Cependant, le verdict est sans appel. Ces trois saisons concernées par l’accord convenu avec l’instance européenne, les pertes du club phocéen s’élève à 157M€. L’OM risque avant le coup d’envoi de la saison prochaine et de sa campagne de la Ligue Europa une exclusion de la C3.

L’Olympique de Marseille risque de devoir se séparer de Greenwood Traversant une passe économique plus que délicate, la direction de l’OM pourrait se retrouver dans l’obligation de se séparer de plusieurs joueurs dotés d’une belle valeur marchande. Mason Greenwood, buteur anglais de 24 ans aux 16 réalisations en Ligue 1 cette saison, est le joueur qui pourrait rapporter la plus belle vente à l’Olympique de Marseille. A ce jour, comme l’affirme Il Tempo, l’ailier marseillais est tout simplement la priorité de la Roma pour ce mercato estival qui reprendra ses droits le 15 juin et qui fermera ses portes le 1er septembre. D’ailleurs, il semblerait que les premiers contacts aient déjà eu lieu entre les dirigeants romains et leurs homologues de l’OM.