Genesio à l'OM : «Galtier serait venu en courant», Eric Di Meco raconte les coulisses du retour avorté de son ami

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La finale des entraîneurs pour l'OM se jouait entre Bruno Genesio et Christophe Galtier. C'est finalement le premier cité qui est parvenu à trouver un accord contractuel avec les dirigeants marseillais. Il n'y aura pas de retour au club pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Proche de Galtier, Eric Di Meco s'est lâché cette opération.

C'est terminé pour Habib Beye. Ayant remplacé Roberto De Zerbi au pied levé lors de la deuxième quinzaine de février, l'ex-capitaine de l'OM ne va pas passer l'été dans la cité phocéenne. Son remplaçant ne sera autre que Bruno Genesio qui, selon les informations divulguées par le journaliste Fabrice Hawkins de RMC, s'est mis d'accord avec le nouveau comité directeur marseillais géré par Gregory Lorenzi avec Stéphane Richard à la présidence pour un contrat de deux saisons avec une troisième en option.

«Le problème de Christophe est qu'il a un contrat avec un club saoudien qui est très content de lui» Avant que le choix de l'OM s'arrête sur Bruno Genesio, Eric Di Meco a déjà fait part ces dernières semaines de son souhait de voir Christophe Galtier à la tête de l'équipe première. Cependant, son ami et ex-joueur de l'Olympique de Marseille ne viendra pas et en grande partie à cause de son engagement contractuel avec Neom SC. « Si Christophe Galtier a eu des contacts avec l'Olympique de Marseille pour signer ? Le problème de Christophe est qu'il a un contrat avec un club saoudien qui est très content de lui et qui n'était pas prêt à le lâcher. Alors les discussions ne seraient pas allées très loin ».