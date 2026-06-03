Un transfert proposé à l'OM avec une grosse plus-value à la clé : «Ça part pour beaucoup d'argent»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n'est pas coutume, le mercato estival s'annonce très animé à l'OM. Alors qu'on parle beaucoup des nombreux départs qui devraient avoir lieu au sein du club phocéen, il faudrait également s'attendre à plusieurs arrivées. Nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi s'est d'ailleurs vu proposer un nom qui pourrait lui garantir à terme une belle plus-value.

On commence à y voir plus clair sur le visage de l'OM la saison prochaine. Après les arrivées de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, voilà que Bruno Genesio devrait être le prochain entraîneur. Reste maintenant à bâtir l'effectif. Compte tenu des besoins financiers, il va falloir vendre. En parallèle, il faudra recruter malin étant donné l'état des finances. Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l'OM, a donc du pain sur la planche, lui qui sait néanmoins faire avec peu de moyens.

« Il me fait penser à Taiwo, même s’il n’a pas la même frappe » Alors qu'on attend de voir quels seront les transferts réalisés par Grégory Lorenzi à l'OM, Benoit Trémoulinas a soufflé un nom. Pour Winamax, l'ancien des Girondins de Bordeaux a ainsi conseillé le transfert de Jacques Ekomié, arrière gauche d'Angers, confiant : « Je n’ai pas été bluffé par Emerson, qui malgré tout a une petite côte sympa en Italie, et il arrive à un certain âge aussi. Moi, j’essaie de voir plus large pour l’Olympique de Marseille, et l’avenir. On a un Jacques Ekomié qui est très jeune. Je le connais un petit peu, c’est quelqu’un de bien câblé. Il est très intelligent sur le terrain et en dehors. Il sait ce qu’il veut. Il sait ce qu’il doit faire pour y arriver. Il me fait penser à Taiwo, même s’il n’a pas la même frappe. Il est très dynamique, très puissant. Je me souviens le match d’Angers face au Paris Saint-Germain, il avait fait un sacré match, il avait énormément embêté son avis à vis. Il est très costaud, et puis il est jeune… ».