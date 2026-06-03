Après l'échec Habib Beye, l'OM choisit un entraineur totalement différent !

Amadou Diawara

Ayant passé moins de quatre mois à l'OM, Habib Beye doit déjà céder sa place. En effet, le club marseillais aurait décidé de le remplacer par Bruno Genesio. Après avoir tenté un pari avec le Sénégalais, l'OM opte désormais pour un choix totalement différent avec un entraineur très expérimenté.

Le 10 février, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Huit jours plus tard, le club de Frank McCourt a officialisé la signature d'un nouvel entraineur : Habib Beye. S'il a paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027, Habib Beye n'ira pas au bout de son engagement.

OM : Genesio est l'exact contre-pied de Beye Pour rester à l'OM cet été, Habib Beye avait deux objectifs à remplir : qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et la prochaine Ligue des Champions. Et le Sénégalais n'a réussi aucune de ces missions. En effet, l'OM est sorti dès les quarts de finale de la Coupe de France - ayant perdu contre le Toulouse FC - et n'a pas pu faire mieux qu'une cinquième place en Ligue 1. Par conséquent, l'écurie ciel et blanc devra se contenter de la Ligue Europa en 2026-2027 ; et ce, si elle n'est pas exclue de la compétition à cause de ses problèmes financiers.