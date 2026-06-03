L’OM a trouvé son nouvel entraîneur : Dernière étape avant sa nomination officielle !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas rempli ses objectifs à l'OM, Habib Beye cède sa place d'entraineur de l'équipe première. Pour le remplacer, les hautes sphères marseillaises ont choisi de faire confiance à Bruno Genesio. Alors qu'il ne resterait plus que quelques détails à régler, le coach français devrait prendre place sur le banc de l'OM cet été.

Après avoir officialisé le départ de Roberto De Zerbi, l'OM s'est attaché les services d'Habib Beye. En effet, le coach sénégalais a été choisi pour reprendre les rênes du club olympien le 18 février. Lors de son arrivée à Marseille, Habib Beye a paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, l'ancien technicien du Stade Rennais avait deux objectifs à remplir pour être maintenu à l'issue de cet exercice 2025-2026 : qualifier l'équipe première de l'OM pour la finale de la Coupe de France et la prochaine Ligue des Champions.

Bruno Genesio va remplacer Habib Beye à l'OM Quart de finaliste de la Coupe de France et classé cinquième en Ligue 1, l'OM ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. En effet, le club de Frank McCourt (72 ans) va devoir se contenter de la Ligue Europa ; et ce, s'il n'est pas exclu à cause de ses problèmes financiers. Alors qu'il n'a rempli aucun de ses objectifs, Habib Beye (48 ans) quitte l'OM. Et pour assurer sa succession, l'écurie phocéenne aurait choisi Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC.