Luis Enrique - Mbappé : Habib Beye a été victime d'une «injustice» à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué durant son passage à l’OM, Habib Beye s’est notamment vu reprocher son passé de consultant avec une séquence qui a largement été reprise. Il s’agit de celle dans laquelle il donne des leçons de management à Luis Enrique. Mais Samir Nasri estime que c’est injuste.

Le passage d'Habib Beye à l'OM ne restera pas dans les annales du club phocéen. En effet, l'ancien coach du Red Star a été particulièrement critiqué, et certains ont même utilisé son passé de consultant sur Canal+ pour se moquer. La séquence dans laquelle Habib Beye donnait une leçon de gestion de groupe à Luis Enrique a notamment fait le buzz. Mais Samir Nasri estime que c'est injuste.

Nasri monte au créneau pour Beye « J'ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l'OM, cela n'aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu'il y a trois ans, il a déclaré qu'il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis. Et quand il est devenu coach, tout le monde l'attendait avec un fusil de sniper pour lui tirer dessus. Ce n'est pas correct. Si on veut avoir des consultants engagés, qui apportent une plus-value, on ne peut pas les attaquer comme ça », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.