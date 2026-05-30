OM - Habib Beye dézingué sur les réseaux sociaux : Un entraîneur de Ligue 1 monte au créneau

A la recherche d’un entraîneur au milieu de la saison pour venir remplacer Roberto De Zerbi, l’OM a décidé de faire confiance à Habib Beye. De retour à Marseille lui l’ancien joueur du club phocéen, le technicien sénégalais n’a pas vécu des mois très faciles. En effet, Beye a dû faire avec de nombreuse critiques, notamment en provenance des réseaux sociaux. De quoi faire réagir Pierre Sage.
Remercié par le Stade Rennais en cours de saison, Habib Beye n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. En effet, l’entraîneur de 48 ans a pu réaliser l’un de ses rêves à savoir venir s’asseoir sur le banc de l’OM. Débarqué à Marseille pour remplacer Roberto De Zerbi, Beye arrivait en connaissant bien le contexte, mais ça ne l’a pas empêché de subir de nombreuses critiques. Compte tenu des résultats de l’OM, l’entraîneur olympien n’a pas été épargné, notamment sur les réseaux sociaux.
« On s’attaquait à la personne, à l’ex-consultant avant de parler de l’entraineur »
Connaissant bien Habib Beye pour avoir été son adjoint, Pierre Sage a tenu à prendre la défense de l’entraîneur de l’OM. Celui qui dirige aujourd’hui le RC Lens a confié lors de sa présence sur le plateau du Canal Football Club : « Je sais que pour lui c’était important d’entraîner un jour l’OM. Je pense que la période a été difficile. Effectivement, le côté médiatique a été très très dur. Mais au-delà des médias, je pense que ce sont surtout les réseaux sociaux qui sont allés très fort avec lui. Et parfois même de façon complètement injuste parce qu’on s’attaquait à la personne, à l’ex-consultant avant de parler de l’entraineur ».
« Je lui souhaite que de bonnes choses »
« Je pense que ça a été difficile pour lui. Ça lui servira pas à grand chose, mais si je peux lui témoigner de mon soutien, il sait qu’il peut compter sur moi. Aujourd’hui, on reste deux personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont beaucoup de respect l’une pour l’autre. Je lui souhaite que de bonnes choses et je sais qu’un jour nos routes vont se recroiser », a poursuivi Pierre Sage qui est donc derrière Habib Beye.