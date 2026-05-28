Stéphane Richard le confirme : Ça va très mal financièrement pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge de l’officialisation de la nomination de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif, Stéphane Richard a confirmé ce que l’on savait déjà : l’OM est dans une situation financière très compliquée. Alors que la menace d’un encadrement de la masse salariale par la DNCG plane, le club va devoir « changer de train de vie. »

À l’issue de l’exercice 2025-2026, l’OM devrait enregistrer des pertes équivalentes à celles de la saison dernière, à savoir environ 100M€. Sauf que cette année, le club ne pourra pas compter sur les revenus de la Ligue des champions et se contentera de ceux de la Ligue Europa. Une situation délicate qui entraînera les départs de plusieurs joueurs dans les prochaines semaines et possiblement des sanctions de la part de la DNCG.

« Les instances de régulation nous forcent à changer de train de vie » « Les instances de régulation nous forcent à changer de train de vie. Chacun voit bien au regard des chiffres publiés qu'on n'est pas exactement dans les clous. J'hérite d'une situation qui n'est pas idéale mais c'est ainsi. Il y a des choses qu'on peut essayer d'optimiser ou de négocier mais on ne peut pas changer le passé. L'esprit, c'est de faire du mieux possible compte tenu des contraintes imposées par les régulateurs », a confié Stéphane Richard, nouveau président de l’OM qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, auprès de L’Équipe.