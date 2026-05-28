F1 - «Il sera en pole» : Lando Norris annonce déjà le vainqueur du Grand Prix de Monaco !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une course difficile à Montréal, Lando Norris espère redresser la barre lors du Grand Prix de Monaco ce week-end. Cependant, le champion du monde en titre ne paraît pas très optimiste puisqu'il estime que les Ferrari seront probablement intouchables dans les rues de la Principauté.

Depuis le début de la saison, Ferrari se distingue par un châssis qui semble très compétitif, mais un moteur assez en retrait par rapport au bloc Mercedes. Cela s'est notamment ressenti au Canada où Lewis Hamilton s'est plusieurs fois plaint de son manque de puissance en ligne droite malgré sa deuxième place à l'arrivée. Toutefois, dimanche à Monaco, la Scuderia devrait être largement au-dessus du lot à en croire Lando Norris qui souligne à quel point les Ferrari sont rapide dans les virages lents.

Norris voit les Ferrari s'imposer à Monaco « Monaco était aussi un circuit qui nous convenait plutôt bien l’an dernier. Honnêtement, je pense que la Ferrari sera en pole le week-end prochain à Monaco. Leur performance dans les virages lents est largement meilleure que celle de tout le monde. J’attends avec impatience ces deux courses, Monaco et Silverstone. J’attends avec impatience Monaco, parce que c’est Monaco. J’y ai connu du succès l’année dernière et c’était l’un de mes meilleurs week-ends, l’un des plus excitants. Et Silverstone car c’est chez moi ! », lance le champion du monde en titre dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.