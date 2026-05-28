«Les négociations avançaient bien» : Ce joueur de la Juventus que Roberto De Zerbi a failli attirer à l’OM

Entraîneur de l’OM de juillet 2024 à février 2026, Roberto De Zerbi aurait bien aimé attirer à Marseille un joueur qu’il avait déjà eu sous ses ordres par le passé à Sassuolo : Manuel Locatelli. Comme indiqué par Fabrizio Ravanelli, les négociations avançaient bien avec l’international italien, qui a finalement décidé de rester à la Juventus.
Passé par Sassuolo entre 2018 et 2021 avant de rejoindre la Juventus, Manuel Locatelli connait donc bien Roberto De Zerbi, son entraîneur lors de ses trois saisons chez les Neroverdi, qu’il aurait pu retrouver à l’OM. Son nom a souvent circulé du côté de Marseille et d’après Fabrizio Ravanelli, le milieu de terrain âgé de 28 ans a bel et bien été proche de rejoindre la cité phocéenne.
« Roberto De Zerbi et moi-même voulions recruter Manuel Locatelli pour l'OM »
« Roberto De Zerbi et moi-même voulions recruter Manuel Locatelli pour l'Olympique de Marseille il y a deux ans. Nous avions entamé des discussions pour faire venir le milieu de terrain de la Juventus. Les négociations avançaient bien, mais Locatelli adore la Juve et a choisi de rester », a confié Fabrizio Ravanelli au micro de Sportium, lui dont le départ attendu n'a toujours pas été officialisé. L’hiver dernier, le nom de Manuel Locatelli avait de nouveau été lié à l’OM. La presse italienne évoquait alors un éventuel échange avec Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), considéré comme intransférable à ce moment-là par la direction marseillaise.
Hojbjerg vers un départ cet été
La tendance est en revanche différente désormais. Après une deuxième saison pas au même niveau que la première, l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg, sous contrat jusqu’en juin 2028, ne devrait pas s’écrire à Marseille. Comme indiqué par le journaliste de RMC Florent Germain, l’international danois (95 sélections) fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer cet été, à l’instar de Leonardo Balerdi (27 ans), deux joueurs que l’on ne devrait pas voir sous le maillot olympien la saison prochaine.