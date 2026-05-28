«Les négociations avançaient bien» : Ce joueur de la Juventus que Roberto De Zerbi a failli attirer à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur de l’OM de juillet 2024 à février 2026, Roberto De Zerbi aurait bien aimé attirer à Marseille un joueur qu’il avait déjà eu sous ses ordres par le passé à Sassuolo : Manuel Locatelli. Comme indiqué par Fabrizio Ravanelli, les négociations avançaient bien avec l’international italien, qui a finalement décidé de rester à la Juventus.

Passé par Sassuolo entre 2018 et 2021 avant de rejoindre la Juventus, Manuel Locatelli connait donc bien Roberto De Zerbi, son entraîneur lors de ses trois saisons chez les Neroverdi, qu’il aurait pu retrouver à l’OM. Son nom a souvent circulé du côté de Marseille et d’après Fabrizio Ravanelli, le milieu de terrain âgé de 28 ans a bel et bien été proche de rejoindre la cité phocéenne.

« Roberto De Zerbi et moi-même voulions recruter Manuel Locatelli pour l'OM » « Roberto De Zerbi et moi-même voulions recruter Manuel Locatelli pour l'Olympique de Marseille il y a deux ans. Nous avions entamé des discussions pour faire venir le milieu de terrain de la Juventus. Les négociations avançaient bien, mais Locatelli adore la Juve et a choisi de rester », a confié Fabrizio Ravanelli au micro de Sportium, lui dont le départ attendu n'a toujours pas été officialisé. L’hiver dernier, le nom de Manuel Locatelli avait de nouveau été lié à l’OM. La presse italienne évoquait alors un éventuel échange avec Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), considéré comme intransférable à ce moment-là par la direction marseillaise.