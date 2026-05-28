Mercato - PSG : Luis Enrique est aux manettes pour le transfert de l’été

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant la finale de la Ligue des Champions à disputer, le PSG a actuellement mis les questions de mercato en stand-by. Il n’empêche que le club de la capitale aurait déjà avancé ses pions dans certains dossiers. Paris pourrait notamment réaliser un très grand transfert cet été et voilà que ce n’est autre que Luis Enrique qui serait derrière cette tentative.

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG est déjà au coeur de nombreuses rumeurs. Le club de la capitale est notamment impliqué dans le potentiel transfert de l’été. En effet, alors que Julian Alvarez désire quitter l’Atlético de Madrid, le buteur argentin serait pisté par les Parisiens ainsi que le FC Barcelone et Arsenal. Alors que recruter Julian Alvarez devrait coûter près de 150M€, le PSG ne devrait pas avoir de mal à payer une telle somme pour faire plaisir à Luis Enrique.

Luis Enrique à l’origine du transfert de Julian Alvarez ? Dans les semaines à venir, Luis Enrique pourrait donc voir Julian Alvarez débarquer. De quoi ravir l’entraineur du PSG d’autant plus que c’est lui qui mènerait ce dossier du côté parisien. Selon les informations de ESPN, Luis Enrique serait donc aux manettes de l’offensive parisienne pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Obtiendra-t-il gain de cause ? Alors que l’aspect financier ne sera pas un problème, le PSG a également l’avantage de pouvoir offrir un projet sportif ambitieux, restant sur deux finales consécutives de Ligue des Champions.