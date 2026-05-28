Mercato - PSG : Luis Enrique est aux manettes pour le transfert de l’été

Ayant la finale de la Ligue des Champions à disputer, le PSG a actuellement mis les questions de mercato en stand-by. Il n’empêche que le club de la capitale aurait déjà avancé ses pions dans certains dossiers. Paris pourrait notamment réaliser un très grand transfert cet été et voilà que ce n’est autre que Luis Enrique qui serait derrière cette tentative.
Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG est déjà au coeur de nombreuses rumeurs. Le club de la capitale est notamment impliqué dans le potentiel transfert de l’été. En effet, alors que Julian Alvarez désire quitter l’Atlético de Madrid, le buteur argentin serait pisté par les Parisiens ainsi que le FC Barcelone et Arsenal. Alors que recruter Julian Alvarez devrait coûter près de 150M€, le PSG ne devrait pas avoir de mal à payer une telle somme pour faire plaisir à Luis Enrique.
Luis Enrique à l’origine du transfert de Julian Alvarez ?
Dans les semaines à venir, Luis Enrique pourrait donc voir Julian Alvarez débarquer. De quoi ravir l’entraineur du PSG d’autant plus que c’est lui qui mènerait ce dossier du côté parisien. Selon les informations de ESPN, Luis Enrique serait donc aux manettes de l’offensive parisienne pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Obtiendra-t-il gain de cause ? Alors que l’aspect financier ne sera pas un problème, le PSG a également l’avantage de pouvoir offrir un projet sportif ambitieux, restant sur deux finales consécutives de Ligue des Champions.
Que va décider Julian Alvarez ?
Forcément, courtisé par le FC Barcelone, Arsenal et le PSG, la question est maintenant de savoir ce que veut faire Julian Alvarez pour son avenir. Alors que la volonté de l’Argentin semble être de quitter l’Atlético de Madrid, pour ce qui est de son prochain club, sa préférence irait visiblement vers les Blaugrana. Sont-ils pour autant en capacité de payer un tel transfert ? Si tel était le cas, Julian Alvarez pourrait passer une deuxième fois sous le nez du PSG, qui avait échoué dans sa tentative de le recruter au moment de son départ de Manchester City pour les Colchoneros.