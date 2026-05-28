Mercato - Barcola sur le départ : Un transfert historique pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 23 ans, et après trois saisons dans la capitale, Bradley Barcola s’interroge pour son avenir. L’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028, n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et pourrait vivre un été agité, Liverpool étant intéressé par ses services.

Si Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ont prolongé leur contrat avec le Paris SG l’année dernière et que Fabian Ruiz, Willian Pacho ou encore Joao Neves devraient suivre prochainement, la situation de Bradley Barcola reste à surveiller. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur formé à l’OL s’interrogerait sur son avenir et pourrait faire parler de lui sur le mercato.

« C’est un dossier qui va falloir suivre » « Bradley Barcola, c’est un sujet. Il arrive dans sa troisième saison. Ça fait des semaines pour ne pas dire des mois que ça négocie. Il n’y a toujours pas de terrain d’entente. C’est un dossier qui va falloir suivre, a confié mercredi soir le journaliste Fabrice Hawkins dans l’After Foot sur RMC. Il y a deux solutions, fin de contrat en 2028 ça va être très simple : ou il prolonge et il reste ou il ne prolonge pas et le PSG va mettre un prix pour Barcola à plus de 100M€ ». Pour le club, il s’agirait d’un transfert record puisque personne n’est parti pour un tel prix dans l’histoire du PSG. Transféré vers Al-Hilal en 2023 pour 90M€, Neymar reste le joueur le mieux vendu.