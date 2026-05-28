Mercato : Luis Enrique a déjà envoyé Mikel Arteta au PSG, rappelez-vous !

Amadou Diawara

Lorsqu'il était encore joueur, Mikel Arteta a évolué pendant une saison et demie au PSG (janvier 2001 - juin 2002). Formé à la Masia, l'actuel coach d'Arsenal n'avait que 18 ans lorsqu'il a été contraint de quitter le FC Barcelone, et ce, parce qu'il était barré par la concurrence de Luis Enrique, entre autres.

Formé à la Masia, Mikel Arteta a dû aller chercher du temps de jeu ailleurs à la mi-saison 2001. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le milieu de terrain était soumis à une lourde concurrence au FC Barcelone, étant contraint de se frotter à Pep Guardiola, Phillip Cocu, Marc Overmars, Xavi, Emmanuel Petit ou encore Luis Enrique. Pour avoir un temps de jeu régulier en équipe première, Mikel Arteta - qui avait 18 ans à l'époque - a signé au PSG, où il est resté pendant un an et demi (janvier 2001 - juin 2002). Alors qu'il évoluait au sein de l'équipe réserve du Barça, l'actuel coach d'Arsenal avait été repéré par Luis Fernandez, qui entrainait le club de la capitale.

Luis Enrique et Mikel Arteta ont cohabité au FC Barcelone Au printemps 2023, Mikel Arteta a une nouvelle fois été en concurrence avec Luis Enrique, mais cette fois pour un poste d'entraineur au PSG. A en croire L'Equipe, le coach de 44 ans était le plan A du club parisien pour assurer la succession de Christophe Galtier. Mais alors que Mikel Arteta avait préféré rester à Arsenal, le PSG s'est rabattu sur Luis Enrique, qui est devenu incontournable à Paris en presque trois saisons. Et ce samedi, les deux entraineurs vont être face-à-face.