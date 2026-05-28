«Il ne va pas y aller» : Bruno Gensio prend une grande décision qui concerne l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur, l'OM a fait de Bruno Genesio sa grande priorité pour remplacer Habib Beye. Mais alors qu'il a quitté ses fonctions au LOSC, l'ancien coach de l'OL est très convoité sur le marché, notamment pas l'AS Monaco. Cependant, il semble avoir fait son choix.

A l'OM, les grandes manœuvres se préparent. En effet, après la nomination d'un nouveau président, à savoir Stéphane Richard, c'est un directeur sportif qui va être nommé dans les prochaines heures à Marseille. Grégory Lorenzi va prendre la succession de Medhi Benatia. « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », a confirmé Stéphane Richard mercredi. Et la suite logique sera l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour prendre la succession d'Habib Beye.

Monaco tente le coup Genesio... Dans cette optique, Bruno Genesio fait figure de priorité, mais le désormais ex-entraîneur du LOSC suscite les convoitises. L'AS Monaco aurait notamment tenté le coup, mais Fabrice Hawkins explique que l'ancien Lyonnais n'ira pas sur le Rocher. « Monaco a contacté Genesio. Moi je pense qu’il ne va pas y aller. Ça n’engage que moi. Ils l’ont contacté. Il est dans la short-list. Quand je dis que ça n’engage que moi, c’est mon inspiration », a révélé le journaliste de RMC sur le plateau de l'After Foot.