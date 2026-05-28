Mercato - OM : Le démenti d’Eric Di Meco qui concerne le prochain entraîneur marseillais

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, Habib Beye pourrait ne pas rester l’entraineur de l’OM la saison prochaine. Après seulement quelques mois, voilà qu’il pourrait être remplacé. La question est maintenant de savoir quel technicien prendra place sur le banc du club phocéen. Et voilà qu’à propos de ce dossier chaud à l’OM, Eric Di Meco a souhaité faire une mise au point.

La saison prochaine, l’OM devrait se présenter avec un nouvel entraîneur. Alors qu’Habib Beye a pourtant signé un contrat jusqu’en 2027, voilà qu’il pourrait être remplacé dans les semaines à venir. Mais par qui ? Dernièrement, l’option Bruno Genesio n’a cessé de prendre de l’ampleur, d’autant plus qu’il vient de quitter ses fonctions au LOSC. Mais voilà que son profil est loin de faire l’unanimité. Genesio a-t-il réellement ce qu’il faut pour entraîner l’OM ?

Genesio n’est pas fait pour entraîner l’OM ? Vincent Moscato en doute. Ainsi, au micro de RMC, il a estimé que le profil de Bruno Genesio ne matchait pas avec l’OM, expliquant : « Tu crois qu’il est gaillard pour aller à l’OM ? Moi, je n’en suis pas sûr. Là, il faut Terminator pour aller à l’OM. Tu crois qu’il va se faire respecter Genesio à l’OM ? Déjà, il est Lyonnais et en plus il ne va pas se faire respecter. Ils ne respecteront qu’un dur à cuire, un étranger, c’est pour ça que tu ne peux pas avoir un entraîneur français. À part Galtier, tu ne peux avoir personne, je te le dis. Ils le prendront pour une serpillière et si en plus il n’a pas de résultat, ce serait une horreur. Pour moi, Genesio, ce n’est pas l’homme de la situation à l’OM. C’est mon avis ».