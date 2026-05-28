Real Madrid : Et si Vinicius Jr avait annoncé la date de son départ ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, l'heure est au bilan après une saison blanche sur le plan collectif. Aucun trophée n'est à signaler pour le club espagnol. Une nouvelle histoire avec José Mourinho au poste d'entraîneur est sur le point de s'écrire. Vinicius Jr voit son bail expirer le 30 juin 2027 et ne s'est pas encore mis d'accord avec le Real Madrid alors qu'il aimerait dans plusieurs années revenir à Flamengo dans un but précis.

Une histoire entamée en 2018. A son 18ème anniversaire, Vinicius Jr quittait son Brésil natal et son club de cœur Flamengo pour renforcer la ligne d'attaque du Real Madrid dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus . Au fil des saisons, aux côtés de Karim Benzema , le Brésilien a connu une progression XXL lui permettant de briguer une première Ligue des champions avec le Ballon d'or 2022 avant d'en être l'un des grands artisans deux ans plus tard sans Benzema .

«Le Flamengo me manque aussi… Mais pas dans les trois ou quatre prochaines années…»

Aujourd'hui leader d'attaque du Real Madrid avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr se trouve à une année seulement de l'expiration de son contrat à la Casa Blanca pour lequel aucune prolongation de contrat ne semble être à l'ordre du jour au vu de ses récentes déclarations sur le sujet pour Caze TV. « Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat. Mon contrat court jusqu’en 2027. Donc, d’ici là, nous avons beaucoup de choses à discuter avec Madrid, et Madrid a beaucoup de choses à discuter avec nous. Madrid est serein, je suis serein. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance. Je ne me suis jamais imaginé loin du Real Madrid. Je profite pleinement de chaque instant que je passe ici, car c’est le club de mes rêves. Je veux rester ici toute ma vie ».

Pendant l'interview en question, le numéro 7 du Real Madrid a clairement ouvert la porte à un retour à Flamengo dans quelques années. « Je reviendrai… Je ne reviendrai pas si vieux que ça… Le Flamengo me manque aussi… Mais pas dans les trois ou quatre prochaines années… ».