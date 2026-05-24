«Comme à l'époque de Cristiano Ronaldo» : José Mourinho va tout changer pour Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samedi soir, le Real Madrid a bouclé sa saison avec une victoire face à l'Athletic Bilbao (4-2). Buteur, Kylian Mbappé a pourtant été copieusement sifflé par le public du Santiago Bernabeu à chaque ballon touché ou presque. Pour le journaliste Tomas Roncero, l'arrivée de José Mourinho qui n'est plus vraiment hypothétique risque de faire basculer l'histoire de Mbappé au Real Madrid.

Kylian Mbappé, c'est 42 buts et 7 passes décisives en 44 apparitions avec le Real Madrid. Des statistiques individuelles une nouvelle fois impressionnantes pour le Soulier d'or européen. Mais à l'instar de la saison dernière, aucun trophée majeur n'a été remporté par le club merengue. Une saison blanche pour la Casa Blanca, un fait rarissime pour être souligné, engendrant de la frustration dans la communauté des fans et des observateurs du Real Madrid dont certains comme le journaliste Juanma Rodriguez d'El Chiringuito réclament son départ pour cet été, deux ans après son arrivée.

Saison blanche pour le Real Madrid et Mbappé Néanmoins, il semble peu probable que le président du Real Madrid Florentino Pérez accepte de se séparer du joueur derrière lequel il a couru en vain pendant des années avant d'enfin lui mettre la main dessus en 2024. Journaliste pour AS qui intervient régulièrement dans l'émission El Chiringuito, Tomas Roncero s'est projeté sur la saison prochaine avec un facteur important à prendre en considération pour la suite de l'aventure de Mbappé dans la capitale espagnole : la très probable nomination de José Mourinho en lieu et place d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur du Real Madrid.