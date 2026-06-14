Gonçalo Ramos : Le stratagème envisagé par le PSG pour réussir à le vendre

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait bien se séparer de Gonçalo Ramos. L’attaquant souhaiterait quitter Paris pour gagner du temps de jeu et le club de la capitale pourrait monter un stratagème curieux pour boucler la vente du Portugais. Le double champion d’Europe envisagerait de réaliser un échange avec un autre joueur pour faciliter le départ de l’ancien Lisboète.

Après avoir décroché sa deuxième Ligue des champions, le PSG peut maintenant se focaliser sur son mercato et Luis Campos va avoir plusieurs dossiers à gérer. En plus de devoir recruter des joueurs, le dirigeant portugais va également devoir vendre certains éléments qui souhaitent quitter Paris. C’est le cas de Kang-in Lee ou bien de Gonçalo Ramos qui veulent s’en aller afin de trouver davantage de temps de jeu.

Ramos échangé par le PSG ? Un départ de Gonçalo Ramos est donc probable cet été, mais l’opération pourrait prendre une forme particulière. Comme l’a expliqué le journaliste Romain Molina sur X, le Portugais pourrait être échangé par le PSG. « Il risque d'avoir beaucoup "d'échanges de joueurs" cet été pour équilibrer les écritures comptables et pallier au manque de liquidités de certains clubs. Exemple : le PSG souhaite vendre Ramos mais a bien conscience que son prix est prohibitif pour l'immense majorité des équipes, donc Luis Campos cherche, au cas où, un joueur intéressant à mettre dans la balance de l'autre côté. »