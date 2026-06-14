Transfert d'Ayyoub Bouaddi : La grande décision prise par le PSG !

Alexis Brunet

Brillant avec le LOSC depuis déjà deux saisons, Ayyoub Bouaddi a attiré l’attention de nombreux cadors européens qui cherchent à lui mettre la main dessus cet été. Le PSG fait notamment partie des noms qui sont sortis, mais à en croire certaines sources, le double champion d’Europe ne ferait pas du transfert de l’international marocain une priorité.

Samedi soir, le Maroc faisait son entrée dans la Coupe du monde et commençait directement par un choc face au Brésil. Une rencontre qui a finalement accouché d’un match nul 1-1 avec deux buts inscrits en première période. Ismael Saibiri avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas dès la 21ème minute, mais par la suite c’est Vinicius Junior qui a remis les deux équipes à égalité. Même s’il ne s’est pas montré décisif, Ayyoub Bouaddi a réalisé une énorme rencontre alors qu’il est seulement âgé de 18 ans et qu’il disputait son premier match lors d’un mondial.

Le PSG ne devrait pas recruter Bouaddi Une performance qui s’inscrit dans la continuité de la saison d’Ayyoub Bouaddi, qui a brillé au sein du milieu de terrain du LOSC. Forcément, un tel potentiel ne passe pas inaperçu et certains clubs aimeraient lui faire quitter le nord de la France dès cet été. Le PSG ferait notamment partie des prétendants, mais à en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par Onze Mondial, le double champion d’Europe apprécie le Marocain, mais il ne ferait pas de son recrutement une priorité. Paris n’aurait pas prévu de renforcer son entrejeu et si Bouaddi quitte Lille, cela devrait donc être pour une autre équipe.