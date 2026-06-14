«Faut absolument qu’il vienne au PSG» : Première sensation à la Coupe du monde, Walid Acherchour réclame son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire samedi face au Brésil (1-1), Ayyoub Bouaddi a impressionné pour sa grande première en Coupe du monde avec le Maroc. Le milieu de terrain du LOSC est suivi par les plus grands clubs européens et notamment le PSG, qui serait bien avisé de le recruter le plus rapidement possible, selon Walid Acherchour.

« On a de la chance qu'il nous ait rejoints. » À l’instar de Neil El-Aynaoui, le Maroc se frotte les mains d’avoir convaincu Ayyoub Bouaddi de le rejoindre plutôt que l’équipe de France. Alors qu’il a fait son choix de sélection juste avant le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain âgé de 18 ans était titulaire samedi lors de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil (1-1) et n’a pas déçu, bien au contraire. Le tout sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, présent en tribunes pour assister à cette rencontre, alors que le PSG est annoncé comme un des clubs intéressés par le jeune talent du LOSC.

« Il faut fixer le transfert au PSG de Bouaddi très rapidement » « C’est sa première compétition. T’as l’impression que c’est sa quatrième sur la première mi-temps, il a été monstrueux dans les duels, dans la qualité technique, dans la sérénité, dans le leadership. C’est un mec qui à 16 ans, a fait un énorme match contre le Real Madrid, et à 18 ans contre le Brésil », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, estimant que le PSG ferait bien de le recruter le plus vite possible. « Il a tout, dans son football, pour être l’un des meilleurs 6-8 du monde. Je voyais ce qui se passait dans les tribunes avec Nasser Al-Khelaïfi, mais si je suis à sa place, je le capture. J’appelle Olivier Létang très rapidement, je vais voir son agent très rapidement, mais il faut fixer le transfert au PSG de Bouaddi très rapidement. Faut absolument que Bouaddi vienne au PSG. »