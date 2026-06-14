Ayyoub Bouaddi échappe à l'équipe de France : Les Lions de l’Atlas jubilent, «on a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc»

Alors qu’il est passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, Ayyoub Bouaddi a impressionné samedi pour sa première en Coupe du monde avec le Maroc face au Brésil (1-1). Un joueur pour lequel les Lions de l’Atlas ont « beaucoup poussé » afin qu’il les rejoigne, comme l’a confié son sélectionneur, Mohamed Ouahbi.
Si le Maroc a réussi à tenir en échec le Brésil (1-1) samedi pour ce qui était le premier choc de cette Coupe du monde 2026, il peut tout de même avoir des regrets. Les Lions de l’Atlas ont semblé supérieurs à leurs adversaires et avaient même ouvert le score grâce à Ismael Saibari, avant l’égalisation de Vinicius Jr. Une rencontre au cours de laquelle la prestation d’Ayyoub Bouaddi a particulièrement impressionné.
« On a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc »
« Il a une telle maturité dans son jeu, on dirait qu'il ne panique jamais. Ça nous fait du bien d'avoir un joueur calme sous pression », a confié Neil El-Aynaoui, son compère du milieu de terrain face au Brésil, dans des propos relayés par L’Equipe. « On a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc », s’est réjoui Mohamed Ouahbi, alors qu’Ayyoub Bouaddi a rejoint le Maroc juste avant le début de la Coupe du monde après être passé par toutes les équipes de France jeunes.
« On a de la chance qu'il nous ait rejoints »
« Il ne m'a pas impressionné car on savait quel joueur c'était. Pour un premier match international de cette dimension, ce qu'il a fait est fort, mais on était sûrs et certains qu'il allait faire un gros match, il n'y avait pas de risque à le faire jouer », a ajouté le sélectionneur du Maroc. « On a de la chance qu'il nous ait rejoints », a poursuivi Neil El-Aynaoui. Une prestation qui a très certainement plu à ses prétendants et notamment au PSG, annoncé sur la piste d’Ayyoub Bouaddi depuis plusieurs mois, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le LOSC.