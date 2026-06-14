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Ayyoub Bouaddi échappe à l'équipe de France : Les Lions de l’Atlas jubilent, «on a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc»

Ayyoub Bouaddi échappe à l'équipe de France : Les Lions de l’Atlas jubilent, «on a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc»
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, Ayyoub Bouaddi a impressionné samedi pour sa première en Coupe du monde avec le Maroc face au Brésil (1-1). Un joueur pour lequel les Lions de l’Atlas ont « beaucoup poussé » afin qu’il les rejoigne, comme l’a confié son sélectionneur, Mohamed Ouahbi.

Si le Maroc a réussi à tenir en échec le Brésil (1-1) samedi pour ce qui était le premier choc de cette Coupe du monde 2026, il peut tout de même avoir des regrets. Les Lions de l’Atlas ont semblé supérieurs à leurs adversaires et avaient même ouvert le score grâce à Ismael Saibari, avant l’égalisation de Vinicius Jr. Une rencontre au cours de laquelle la prestation d’Ayyoub Bouaddi a particulièrement impressionné.

« On a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc »

« Il a une telle maturité dans son jeu, on dirait qu'il ne panique jamais. Ça nous fait du bien d'avoir un joueur calme sous pression », a confié Neil El-Aynaoui, son compère du milieu de terrain face au Brésil, dans des propos relayés par L’Equipe. « On a beaucoup poussé pour qu'il choisisse le Maroc », s’est réjoui Mohamed Ouahbi, alors qu’Ayyoub Bouaddi a rejoint le Maroc juste avant le début de la Coupe du monde après être passé par toutes les équipes de France jeunes.

« On a de la chance qu'il nous ait rejoints »

« Il ne m'a pas impressionné car on savait quel joueur c'était. Pour un premier match international de cette dimension, ce qu'il a fait est fort, mais on était sûrs et certains qu'il allait faire un gros match, il n'y avait pas de risque à le faire jouer », a ajouté le sélectionneur du Maroc. « On a de la chance qu'il nous ait rejoints », a poursuivi Neil El-Aynaoui. Une prestation qui a très certainement plu à ses prétendants et notamment au PSG, annoncé sur la piste d’Ayyoub Bouaddi depuis plusieurs mois, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le LOSC.

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