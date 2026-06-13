Mercato : Le LOSC prêt à jouer un sale tour au PSG dans le dossier Ayyoub Bouaddi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des pistes explorées par le PSG, Ayyoub Bouaddi serait également dans le viseur d’Arsenal. Le milieu de terrain âgé de 18 ans aurait en revanche une préférence pour Paris, mais pas sûr qu’Olivier Létang l’entende de cette oreille et le président du LOSC pourrait quant à lui privilégier les Gunners.

Actuellement aux États-Unis où il s’apprête à disputer sa première Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi sera-t-il toujours un joueur du LOSC la saison prochaine ? Lors de son passage dans l’After Foot sur RMC il y a une dizaine de jours, Olivier Létang avait exprimé son envie de conserver le milieu de terrain âgé de 18 ans encore au moins une saison, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 en décembre dernier.

Arsenal avance dans le dossier Bouaddi « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub », avait prévenu le président du LOSC. En plus du PSG, Arsenal serait également très intéressé par Ayyoub Bouaddi et des contacts auraient déjà eu lieu entre les deux parties, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport.