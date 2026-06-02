Transfert au PSG : «On en parlera avec Ayyoub», le patron du LOSC répond cash pour Bouaddi

Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. Et maintenant ? Le mercato estival approche à grand pas. Un été où les transferts risquent de se succéder tant dans le sens des départs que des arrivées. Qu’en sera-t-il du dossier Ayyoub Bouaddi ? Le président du LOSC en la personne d’Olivier Létang a lâché une première réponse au Paris Saint-Germain. Explications.
Luis Enrique l’a fait. Le chef d’orchestre de cette équipe du PSG est parvenue à la ramener pour la deuxième fois consécutive sur le toit de l’Europe. Toutefois, au terme de la finale de Ligue des champions remportée contre Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), l’entraîneur espagnol reconnaissait face aux médias qu’il était impératif d’injecter du sang neuf dans cet effectif où des changements devraient être opérés à l’intersaison.
«Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère»
Dans la presse, plusieurs noms circulent à l’approche de l’ouverture du mercato le 15 juin : Eli Junior Kroupi, Julian Alvarez, Ibrahima Konaté ou encore Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 au LOSC cette saison. Le jeune talent marocain formé à l’académie lilloise a tout ce dont il a besoin pour le moment à Lille pour progresser selon son président Olivier Létang. « Ayyoub [Bouaddi] a prolongé son contrat jusqu'en 2029, il lui reste donc 3 ans, il a 18 ans, où est-ce qu'il a la certitude d'être titulaire dans une équipe qui joue la Champions League, à part au LOSC ? Il n’y en a pas beaucoup. Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions ».
«L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire...»
Joint par l’After Foot au téléphone lundi soir, Olivier Létang a affirmé sur les ondes de RMC que le plan du club est de poursuivre sa collaboration avec Ayyoub Bouaddi. Seule une offre économiquement « extraordinaire » changerait la donne. « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub ». Le décor est planté, le PSG sait à quoi s’en tenir.