Transfert au PSG : «On en parlera avec Ayyoub», le patron du LOSC répond cash pour Bouaddi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a signé le back-to-back en Ligue des champions. Et maintenant ? Le mercato estival approche à grand pas. Un été où les transferts risquent de se succéder tant dans le sens des départs que des arrivées. Qu’en sera-t-il du dossier Ayyoub Bouaddi ? Le président du LOSC en la personne d’Olivier Létang a lâché une première réponse au Paris Saint-Germain. Explications.

Luis Enrique l’a fait. Le chef d’orchestre de cette équipe du PSG est parvenue à la ramener pour la deuxième fois consécutive sur le toit de l’Europe. Toutefois, au terme de la finale de Ligue des champions remportée contre Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), l’entraîneur espagnol reconnaissait face aux médias qu’il était impératif d’injecter du sang neuf dans cet effectif où des changements devraient être opérés à l’intersaison.

«Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère» Dans la presse, plusieurs noms circulent à l’approche de l’ouverture du mercato le 15 juin : Eli Junior Kroupi, Julian Alvarez, Ibrahima Konaté ou encore Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 au LOSC cette saison. Le jeune talent marocain formé à l’académie lilloise a tout ce dont il a besoin pour le moment à Lille pour progresser selon son président Olivier Létang. « Ayyoub [Bouaddi] a prolongé son contrat jusqu'en 2029, il lui reste donc 3 ans, il a 18 ans, où est-ce qu'il a la certitude d'être titulaire dans une équipe qui joue la Champions League, à part au LOSC ? Il n’y en a pas beaucoup. Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions ».