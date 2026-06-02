Julian Alvarez : La clause de 500M€ qui va empêcher son transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Et si le PSG recrutait un nouvel attaquant de poids cet été ? Le club de la capitale aurait en effet des vues sur Julian Alvarez pour son mercato. L’attaquant de 26 ans pourrait être amené à quitter l’Atlético de Madrid cet été. Seulement, les Colchoneros pourraient bloquer le transfert du champion du monde 2022 grâce à une clause de 500M€.

Un nouvel attaquant pourrait bien débarquer au PSG cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles options à Luis Enrique dans le secteur offensif. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Julian Alvarez. Également convoité par le FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans pourrait quitter l’Atlético de Madrid lors du prochain mercato estival. Seulement, les Colchoneros pourraient bloquer le transfert du champion du monde 2022.

L'Atlético de Madrid va bloquer le transfert de Julian Alvarez ? D’après les informations de Mundo Deportivo, l’Atlético de Madrid serait en droit de refuser de vendre Julian Alvarez. L’international argentin est sous contrat jusqu’en juin 2030. Le club madrilène n’a donc aucune obligation et n’est pas dans l’urgence. Les pensionnaires de la Liga pourraient même invoquer une clause libératoire de 500M€ présente dans le bail de l’ancien de Manchester City. L’Atlético de Madrid pourrait ainsi empêcher le transfert de Julian Alvarez cet été.