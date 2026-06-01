Mercato : Le PSG va profiter du malheur d’un club pour boucler un transfert à la baisse ?

Alexis Brunet

Maintenant que la Ligue des champions est terminée, le PSG va pouvoir pleinement se focaliser sur son mercato estival. Le club de la capitale aurait plusieurs pistes et l’une d’entre elles mène à Mateus Fernandes. Alors qu’initialement on parlait d’un transfert à 60M€ pour le milieu de terrain, cette somme pourrait être revue à la baisse en raison de la relégation de West Ham.

Les joueurs du PSG sont officiellement en vacances depuis la finale de la Ligue des champions gagnée contre Arsenal, mais beaucoup d’entre eux auront la chance de disputer la Coupe du monde qui débute dès le 11 juin. Pour ce qui est de la direction parisienne, le repos attendra également car il y a le mercato estival à gérer et, contrairement à la saison dernière, le club de la capitale souhaite se montrer plus actif.

Mateus Fernandes pourrait coûter moins cher au PSG Le PSG a d’ailleurs déjà commencé à activer certaines pistes pour son mercato et l’une d’entre elles mène à Mateus Fernandes, rare satisfaction de West Ham malgré la relégation. D’après les informations de Caught Offside, la formation anglaise souhaitait obtenir initialement entre 50 et 60M€ pour son milieu de terrain, mais cette somme sera probablement revue à la baisse en raison de la relégation, ce qui pourrait donc faire les affaires de Paris et Luis Campos.