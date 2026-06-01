Mercato : Deux stars du PSG au Real Madrid, la vérité éclate !

Alexis Brunet

Maintenant que le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions de suite, il va pouvoir se focaliser sur son mercato. Le club de la capitale va devoir se renforcer, mais également conserver ses meilleurs joueurs. Alors qu’ils étaient annoncés dernièrement dans le viseur du Real Madrid, Joao Neves et Vitinha devraient finalement rester à Paris car ils ne seraient pas vraiment dans le viseur de la Casa Blanca.

Samedi, le PSG a terminé sa saison en beauté en remportant une nouvelle Ligue des champions face à Arsenal à Budapest. La direction parisienne n’est toutefois pas en vacances car il va maintenant falloir s’occuper du mercato estival et il s’annonce assez animé. Le club de la capitale va devoir se renforcer à certains postes, vendre quelques joueurs, mais également gérer les nombreux retours de prêt.

Vitinha et Joao Neves vraiment dans le viseur du Real Madrid ? Forcément, après une nouvelle saison très réussie, plusieurs joueurs du PSG font rêver de grands clubs européens. Annoncés dernièrement dans le viseur du Real Madrid, qui devrait prochainement être entraîné par leur compatriote José Mourinho, Vitinha et Joao Neves n’intéresseraient finalement pas vraiment la Casa Blanca. Cela serait plus une volonté des supporters que de la direction madrilène, à en croire les informations d’AS.