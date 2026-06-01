F1 : Max Verstappen attaqué, son entourage monte au créneau !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est consultant à la télévision, Gunther Steiner n'a pas sa langue dans sa poche. Après le Grand Prix du Canada, l'ancien patron de l'écurie Haas n'a d'ailleurs pas manqué de taquiner Max Verstappen. Ce qui n'a pas du tout été apprécié par l'entourage du quadruple champion du monde.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen est probablement le pilote le plus critique à l'égard de la nouvelle réglementation. « Si cela reste comme ça, l’année prochaine va être une très longue année, et je ne veux pas de ça. Je peux vous dire que si cela reste comme ça, alors on verra. Mentalement, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Vraiment pas », a par exemple assuré le pilote Red Bull, qui ne manque jamais une occasion de se plaindre de la situation actuelle. Mais cela commence à agacer Gunther Steiner qui n'a pas hésité à se moquer du quadruple champion du monde qui s'est montré plus discret après avoir décroché son premier podium de la saison à Montréal.

Steiner critique Verstappen... « Verstappen était un peu plus content parce qu’il était sur le podium. J’imagine que s’il avait gagné, il aurait été vraiment ravi, et cela aurait été la meilleure réglementation de tous les temps. C’est juste pour clarifier où nous en sommes sur le plan émotionnel avec Max concernant le règlement. Après la course, il a dû aller déclarer "je ne les aime toujours pas vraiment. Même si je les aime un tout petit peu, je veux quand même changer le règlement". C’est ainsi que se jouent ses manœuvres politiques pour modifier le règlement moteur, car ils pensent que si l’ADUO arrive, les autres auront l’opportunité de refaire leur retard », a confié l'ancien directeur de l'écurie Haas ces derniers jours.