F1 : Max Verstappen attaqué, son entourage monte au créneau !

Depuis qu'il est consultant à la télévision, Gunther Steiner n'a pas sa langue dans sa poche. Après le Grand Prix du Canada, l'ancien patron de l'écurie Haas n'a d'ailleurs pas manqué de taquiner Max Verstappen. Ce qui n'a pas du tout été apprécié par l'entourage du quadruple champion du monde.
Depuis le début de la saison, Max Verstappen est probablement le pilote le plus critique à l'égard de la nouvelle réglementation. « Si cela reste comme ça, l’année prochaine va être une très longue année, et je ne veux pas de ça. Je peux vous dire que si cela reste comme ça, alors on verra. Mentalement, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Vraiment pas », a par exemple assuré le pilote Red Bull, qui ne manque jamais une occasion de se plaindre de la situation actuelle. Mais cela commence à agacer Gunther Steiner qui n'a pas hésité à se moquer du quadruple champion du monde qui s'est montré plus discret après avoir décroché son premier podium de la saison à Montréal.
Steiner critique Verstappen...
« Verstappen était un peu plus content parce qu’il était sur le podium. J’imagine que s’il avait gagné, il aurait été vraiment ravi, et cela aurait été la meilleure réglementation de tous les temps. C’est juste pour clarifier où nous en sommes sur le plan émotionnel avec Max concernant le règlement. Après la course, il a dû aller déclarer "je ne les aime toujours pas vraiment. Même si je les aime un tout petit peu, je veux quand même changer le règlement". C’est ainsi que se jouent ses manœuvres politiques pour modifier le règlement moteur, car ils pensent que si l’ADUO arrive, les autres auront l’opportunité de refaire leur retard », a confié l'ancien directeur de l'écurie Haas ces derniers jours.
... ses proches répondent !
Des propos qui n'ont évidemment pas plu aux proches de Max Verstappen, à commencer par son père. « Salut Gunther. Je comprends pourquoi tu n’es plus directeur d’une équipe de F1. Vu la façon dont tu parles », a lâche Jos Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Dani Juncadella, équipier de Max Verstappen lors des dernières 24 Heures du Nürburgring, a également défendu le quadruple champion du monde : « Ce gars met en garde tout le monde contre cette réglementation depuis 2023, mais le dirigeant du consortium qui a racheté l’équipe Tech3 en MotoGP sait manifestement mieux que lui ».