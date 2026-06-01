Départ de l’OM : Igor Paixao a annoncé son choix !

S’il a connu des débuts difficiles à son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam l’été dernier, Igor Paixao est une des satisfactions de la saison à l’OM, où il devrait rester. C’est tout cas l’envie que le Brésilien a exprimée en privé, bien que personne ne soit intransférable à Marseille.
Dans le besoin de vendre afin de pouvoir valider son passage devant la DNCG, l’OM devrait se séparer de plusieurs joueurs cet été, notamment de cadres tels que Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans). Il faudra tout de même garder certains joueurs avec lesquels reconstruire, ce qui pourrait être le cas d’Igor Paixao.
Paixao veut rester à l’OM
Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, qui a dépensé 35M€ bonus compris pour le recruter en provenance du Feyenoord Rotterdam l’été dernier, l’ailier âgé de 25 ans a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues pour sa première saison en France. Blessé au moment de son arrivée, le Brésilien a eu besoin de temps pour retrouver du rythme et s’il est parfois brouillon, reste une des rares satisfactions de cette saison, à l’instar de Timothy Weah (26 ans). Comme indiqué par La Provence, Igor Paixao, sous contrat jusqu’en juin 2030, aimerait rester et l’a exprimé à plusieurs reprises en privé après le dernier match de l’exercice 2025-2026 face au Stade Rennais (3-1).
« Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir »
« Merci mon Dieu pour une saison de plus accomplie. Ça n’a pas été facile, mais il n’a jamais manqué d’engagement, d’unité et de volonté d’honorer ce maillot. Aujourd’hui, le sentiment est celui du bonheur et de la gratitude pour la qualification en Europa League, fruit du travail de tous, sur le terrain comme en dehors », déclarait Igor Paixao sur Instagram après la fin de la saison, laissant entendre qu’il se projetait à l’OM. « Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, le club et surtout les supporters, qui ont été à nos côtés dans chaque bataille. Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir. »