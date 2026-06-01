Départ de l’OM : Igor Paixao a annoncé son choix !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a connu des débuts difficiles à son arrivée en provenance du Feyenoord Rotterdam l’été dernier, Igor Paixao est une des satisfactions de la saison à l’OM, où il devrait rester. C’est tout cas l’envie que le Brésilien a exprimée en privé, bien que personne ne soit intransférable à Marseille.

Dans le besoin de vendre afin de pouvoir valider son passage devant la DNCG, l’OM devrait se séparer de plusieurs joueurs cet été, notamment de cadres tels que Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans). Il faudra tout de même garder certains joueurs avec lesquels reconstruire, ce qui pourrait être le cas d’Igor Paixao.

Paixao veut rester à l’OM Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, qui a dépensé 35M€ bonus compris pour le recruter en provenance du Feyenoord Rotterdam l’été dernier, l’ailier âgé de 25 ans a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues pour sa première saison en France. Blessé au moment de son arrivée, le Brésilien a eu besoin de temps pour retrouver du rythme et s’il est parfois brouillon, reste une des rares satisfactions de cette saison, à l’instar de Timothy Weah (26 ans). Comme indiqué par La Provence, Igor Paixao, sous contrat jusqu’en juin 2030, aimerait rester et l’a exprimé à plusieurs reprises en privé après le dernier match de l’exercice 2025-2026 face au Stade Rennais (3-1).