Mercato : Le PSG a tranché pour l’avenir de Marquinhos !

Après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG va maintenant pouvoir s’occuper de son mercato. Le club de la capitale va notamment devoir décider quels joueurs garder et la question se pose pour le capitaine parisien Marquinhos. Aux dernières nouvelles, le champion d’Europe souhaiterait conserver son défenseur brésilien au moins une saison supplémentaire.
Samedi à Budapest, le PSG a fini sa saison en apothéose. Déjà victorieux l’année dernière face à l’Inter Milan (5-0), le club de la capitale s’est cette fois imposé aux tirs au but contre Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-1, 4 tab à 3). Maintenant que ce grand rendez-vous est passé, la direction parisienne va pouvoir se focaliser sur un dossier qui va occuper ses prochains mois, à savoir le mercato estival.
Le PSG veut conserver Marquinhos
Comparé à l’année dernière, le mercato estival du PSG devrait être plus animé car le groupe parisien aura besoin de se régénérer après deux saisons longues et éprouvantes. Certains joueurs pourraient également quitter Paris à l’image de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, mais cela ne devrait pas être le cas de Marquinhos (32 ans). Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne souhaiterait conserver son capitaine encore une saison au moins, alors que ce dernier est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelque temps. Des discussions devraient toutefois avoir lieu prochainement avec les clubs qui l'ont approché dernièrement.
Le PSG veut un nouveau défenseur central
Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos va donc normalement rester encore un peu à Paris, mais il pourrait être plus concurrencé. En effet, toujours selon L’Équipe, le club de la capitale serait à la recherche d’un défenseur central pouvant évoluer également latéral droit afin de soulager Achraf Hakimi. Pour le moment aucun nom n’a filtré, mais le Brésilien pourrait donc être encore un peu plus sous pression, d’autant plus qu’après une première saison compliquée, Illia Zabarnyi souhaitera sans doute montrer un nouveau visage l’année prochaine.