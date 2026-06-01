Mercato : Le PSG a tranché pour l’avenir de Marquinhos !

Alexis Brunet

Après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG va maintenant pouvoir s’occuper de son mercato. Le club de la capitale va notamment devoir décider quels joueurs garder et la question se pose pour le capitaine parisien Marquinhos. Aux dernières nouvelles, le champion d’Europe souhaiterait conserver son défenseur brésilien au moins une saison supplémentaire.

Samedi à Budapest, le PSG a fini sa saison en apothéose. Déjà victorieux l’année dernière face à l’Inter Milan (5-0), le club de la capitale s’est cette fois imposé aux tirs au but contre Arsenal en finale de la Ligue des champions (1-1, 4 tab à 3). Maintenant que ce grand rendez-vous est passé, la direction parisienne va pouvoir se focaliser sur un dossier qui va occuper ses prochains mois, à savoir le mercato estival.

Le PSG veut conserver Marquinhos Comparé à l’année dernière, le mercato estival du PSG devrait être plus animé car le groupe parisien aura besoin de se régénérer après deux saisons longues et éprouvantes. Certains joueurs pourraient également quitter Paris à l’image de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, mais cela ne devrait pas être le cas de Marquinhos (32 ans). Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne souhaiterait conserver son capitaine encore une saison au moins, alors que ce dernier est régulièrement annoncé sur le départ depuis quelque temps. Des discussions devraient toutefois avoir lieu prochainement avec les clubs qui l'ont approché dernièrement.