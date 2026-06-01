NBA - Wembanyama en plein rêve : «Ma vie est incroyable !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Emmené par un grand Victor Wembanyama, les Spurs ont réalisé l'exploit de remporter le match 7 de la finale de la Conférence Ouest sur le parquet du Thunder. Le Français se retrouve donc déjà en Finales NBA, pour sa troisième saison seulement. Un premier rêve qui est devenu réalité.

C'est un exploit dans la jeune carrière de Victor Wembanyama. Pour sa troisième saison, le Français est déjà qualifié pour les Finales NBA à l'issue d'une série exceptionnelle contre le Thunder remportée en 7 matches. MVP de cette finale de conférence Ouest, Wemby a d'ailleurs eu du mal à cacher son émotion après cet exploit, confirmant qu'il était en plein rêve avec de se tourner vers la grande finale face aux Knicks.

Wembanyama est en plein rêve ! « Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est de ressentir à nouveau ce que j’ai ressenti quand le buzzer final a retenti. Encore… Encore… et encore plus fort ! Toutes les heures de travail que nous investissons sont faites pour vivre ce genre d’émotions. Je veux tellement gagner, que j’ai parfois l’impression que ma vie en dépend », confie-t-il dans des propos rapportés par BasketUSA, avant de poursuivre : « Mon Dieu… C’est une opportunité irréelle. Ma vie est incroyable ! Vivre tout cela avec ces gars que j’aime énormément… C’est extraordinaire. Je veux ressentir cette émotion encore et encore dans ma vie. Remporter le trophée Larry O’Brien… C’est un rêve d’enfant. Et aujourd’hui, avoir une vraie chance de le gagner, une chance concrète de réaliser ce rêve… c’est une opportunité unique dans une vie. On ne sait jamais quand une telle occasion se représentera. Le jour où on gagnera ce trophée, pour moi personnellement, ce sera un moment extraordinaire, la réalisation d’un rêve. C’est difficile à décrire avec des mots. C’est presque… le sens de ma vie. »