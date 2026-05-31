«Une addiction» : Victor Wembanyama est déjà accroc pour sa première fois en NBA

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Victor Wembanyama s’apprête à vivre ces premières Finales NBA. En effet, victorieux du Thunder, les Spurs ont rejoint les Knicks pour l’explication ultime. Pour sa troisième saison aux Etats-Unis, Wemby pourrait atteindre le Graal, lui qui dispute actuellement ses premiers playoffs. Une sensation que le Français entend bien revivre pendant plusieurs années encore, étant peut-être accroc à cela.

Quelle soirée vécue par Victor Wembanyama ! Auteur de 22 points, le Français a permis aux Spurs de remporter le match 7 face au Thunder et de se qualifier donc pour les Finales NBA face aux Knicks. A 22 ans, la star de la franchise de San Antonio va avoir l’occasion de remporter sa première bague au terme de sa première campagne de playoffs. En effet, alors que Wembanyama dispute actuellement sa 3ème saison en NBA, c’est la première fois qu’il dispute la phase après la saison régulière. De quoi lui provoquer des sensations folles.

« J’ai envie de vivre ça encore quinze ou vingt fois » Après avoir remporté le match 7 face au Thunder du MVP, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama a fini en larmes. Mais alors que le travail est encore loin d’être fini, le Français entend bien revivre ces émotions plusieurs fois. Visiblement accroc aux playoffs, Wemby a confié, rapporté par Basket USA : « J’ai trouvé en moi des ressources de persévérance et d’acharnement. Je le savais déjà en partie. Mais le faire à ce niveau… On parle du meilleur basket au monde.. Et le plus fou, c’est que j’ai envie de vivre ça encore quinze ou vingt fois. Espérons simplement que ça ne devienne pas une addiction. Même si c’est peut-être déjà le cas ».