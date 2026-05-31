Arsenal victime d'une injustice : Mikel Arteta enrage après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse après la défaite de son équipe samedi face au PSG en finale de la Ligue des champions, Mikel Arteta a pointé du doigt l’arbitrage et une situation en particulier. Selon l’entraîneur d’Arsenal, un penalty aurait dû être sifflé pour une faute de Nuno Mendes sur Noni Madueke.

Si le PSG s’est imposé aux tirs au but samedi en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, une action aurait pu faire basculer la rencontre. Alors que l’on était en prolongation et que le score était de 1-1, Noni Madueke s’est effondré dans la surface à la suite d’un duel avec Nuno Mendes. Une action qui n’a pas été sanctionnée d’un penalty, ce qui a provoqué la colère de Declan Rice et Mikel Arteta, tous les deux avertis pour contestation par Daniel Siebert.

« C'était clairement un penalty à mes yeux » « Il faut tout recommencer et le niveau augmente chaque saison. Nous n'avons perdu aucun match cette saison, mais quand tout ne va pas dans votre sens... Il y a le penalty sifflé contre nous (transformé par Ousmane Dembélé), puis celui qui, pour moi, n'a pas été accordé sur (Noni) Madueke. C'était clairement un penalty à mes yeux », a regretté l’entraîneur d’Arsenal en conférence de presse après la rencontre.