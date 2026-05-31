Julian Alvarez a refroidi le PSG : Le couac qui met en péril son transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La finale de la Ligue des Champions ayant été remportée, le PSG peut désormais se concentrer sur son mercato. Et le club de la capitale a visiblement l’intention de se montrer actif cet été. Alors que Paris aurait l’intention de faire venir un nouveau numéro 9, cela pourrait finalement ne pas être Julian Alvarez. En effet, le PSG aurait dernièrement été refroidi par le joueur de l’Atlético de Madrid. Explications.

Cet été, de nouvelles têtes débarqueront au PSG. En effet, Luis Enrique a réclamé du sang neuf au mercato à la suite de la victoire en Ligue des Champions. « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a fait savoir l’entraineur du PSG.

Julian Alvarez pas décidé à venir au PSG ? Et parmi les recrues qui devraient débarquer au PSG cet été, on devrait notamment retrouver un numéro 9. Celui-ci sera-t-il Julian Alvarez ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d’une arrivée de l’Argentin, sur le départ de l’Atlético de Madrid. Mais voilà que ce dimanche, L’Equipe vient jeter un froid sur ce dossier. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, le PSG aurait été refroidi par l’indécision du joueur de Diego Simeone. Luis Enrique et Luis Campos ne voudraient que des joueurs décidés à rejoindre Paris, ce qui mettrait alors à mal le dossier Julian Alvarez.