Julian Alvarez a refroidi le PSG : Le couac qui met en péril son transfert ?

La finale de la Ligue des Champions ayant été remportée, le PSG peut désormais se concentrer sur son mercato. Et le club de la capitale a visiblement l’intention de se montrer actif cet été. Alors que Paris aurait l’intention de faire venir un nouveau numéro 9, cela pourrait finalement ne pas être Julian Alvarez. En effet, le PSG aurait dernièrement été refroidi par le joueur de l’Atlético de Madrid. Explications.
Cet été, de nouvelles têtes débarqueront au PSG. En effet, Luis Enrique a réclamé du sang neuf au mercato à la suite de la victoire en Ligue des Champions. « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a fait savoir l’entraineur du PSG.
Julian Alvarez pas décidé à venir au PSG ?
Et parmi les recrues qui devraient débarquer au PSG cet été, on devrait notamment retrouver un numéro 9. Celui-ci sera-t-il Julian Alvarez ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d’une arrivée de l’Argentin, sur le départ de l’Atlético de Madrid. Mais voilà que ce dimanche, L’Equipe vient jeter un froid sur ce dossier. En effet, comme l’explique le quotidien sportif, le PSG aurait été refroidi par l’indécision du joueur de Diego Simeone. Luis Enrique et Luis Campos ne voudraient que des joueurs décidés à rejoindre Paris, ce qui mettrait alors à mal le dossier Julian Alvarez.
Priorité au FC Barcelone ?
Si Julian Alvarez a semble-t-il fait son choix en voulant quitter l’Atlético de Madrid, pour ce qui est du PSG, cela serait loin d’être sa priorité. En effet, selon les différents échos notamment en provenance d’Espagne, l’Argentin aurait plutôt une autre préférence. Alors qu’il est également courtisé par le FC Barcelone et Arsenal, Alvarez pencherait davantage pour un transfert vers le club catalan. Face à cette situation, le PSG pourrait donc passer à autre chose et se trouver un nouveau buteur.