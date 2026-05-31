«Injuste» avec un joueur du PSG, Luis Enrique fait son mea culpa après la finale de la Ligue des Champions

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG est entré en peu plus dans l’histoire en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. Alors que dans sa composition initiale, Luis Enrique a décidé de ne pas titulariser Warren Zaïre-Emery, l’entraîneur parisien a rapidement fait son mea culpa après ce nouveau titre.

Le PSG dans la légende. A Budapest ce samedi soir, le club de la capitale a remporté sa deuxième Ligue des Champions d’affilée en battant Arsenal au tirs aux buts. La rencontre aura été très compliquée pour la formation de Luis Enrique, qui aura buté sur des « Gunners » très repliés défensivement. Hormis la présence de Matvey Safonov dans les buts, le coach parisien a décidé de remettre en place le même onze titulaire que lors de la finale de l’an passé face à l’Inter Milan.

Zaïre-Emery a démarré remplaçant Tout juste revenu de blessure, Achraf Hakimi était titulaire dans le couloir droit de la défense. Mais au milieu de terrain, l’entraîneur du PSG a fait un choix fort en titularisant Fabian Ruiz à la place de Warren Zaïre-Emery. Pourtant, le numéro 33 a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, et restait sur de très grandes performances. En conférence d’après-match, le coach du PSG n’a pas manqué de faire son mea-culpa envers le jeune Français de 20 ans.