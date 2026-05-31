Mercato - Real Madrid : Un Ballon d’Or prêt à tout plaquer pour rejoindre José Mourinho ?

Axel Cornic

Treize ans après, José Mourinho devrait faire son grand retour au Real Madrid. Ce n’est pas encore officiel, mais plusieurs sources assurent que tout serait déjà bouclé, avec le club madrilène qui aurait payé la clause de départ fixé à 3M€ présente dans le contrat qui lie le Portugais à Benfica.

C’est l’un des gros dossiers de ce début de mercato. Après deux saisons blanches ainsi que des nombreuses polémiques et guerres de vestiaire, le président Florentino Pérez a décidé de trancher dans le vif. Ainsi, le premier changement devrait concerner Alvaro Arbeloa, remercié seulement quelques mois après son arrivée.

Madrid attend José Mourinho A sa place, le président Pérez semble avoir tout particulièrement poussé pour avoir un homme à poigne et on le connait très bien, puisqu’il s’agit de José Mourinho. Déjà passé sur le banc du Real Madrid de juillet 2010 à juin 2013, avec notamment la célèbre rivalité avec le FC Barcelone de Pep Guardiola, il devrait vraisemblablement quitter Benfica pour faire son grand retour. Et tout le monde se demande déjà quelles seront ses premières décisions, notamment au sujet des stars de l’équipe que sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.