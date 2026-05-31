Mercato - Real Madrid : Un Ballon d’Or prêt à tout plaquer pour rejoindre José Mourinho ?

Treize ans après, José Mourinho devrait faire son grand retour au Real Madrid. Ce n’est pas encore officiel, mais plusieurs sources assurent que tout serait déjà bouclé, avec le club madrilène qui aurait payé la clause de départ fixé à 3M€ présente dans le contrat qui lie le Portugais à Benfica.
C’est l’un des gros dossiers de ce début de mercato. Après deux saisons blanches ainsi que des nombreuses polémiques et guerres de vestiaire, le président Florentino Pérez a décidé de trancher dans le vif. Ainsi, le premier changement devrait concerner Alvaro Arbeloa, remercié seulement quelques mois après son arrivée.
Madrid attend José Mourinho
A sa place, le président Pérez semble avoir tout particulièrement poussé pour avoir un homme à poigne et on le connait très bien, puisqu’il s’agit de José Mourinho. Déjà passé sur le banc du Real Madrid de juillet 2010 à juin 2013, avec notamment la célèbre rivalité avec le FC Barcelone de Pep Guardiola, il devrait vraisemblablement quitter Benfica pour faire son grand retour. Et tout le monde se demande déjà quelles seront ses premières décisions, notamment au sujet des stars de l’équipe que sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.
Luka Modrić dans son staff ?
Mais la première grosse surprise de ce nouveau cycle madrilène, pourrait plutôt se passer du côté du staff du Special One ! La Gazzetta dello Sport se questionne en effet sur l’avenir de Luka Modrić, dont le contrat avec l’AC Milan se termine le 30 juin prochain. Et l’un des scénarios évoqués pour le Ballon d’Or 2018 est celui d’une possible retraite, pour rejoindre le staff de José Mourinho au Real Madrid. Ce serait un atout de taille, puisque le Croate de 40 ans est une immense légende du club madrilène, dont il a porté les couleurs à 597 reprises, avec six Ligues des Champions au compteur.