«J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal» : Ce champion du monde 98 regrette le transfert de Kvaratskhelia au PSG !

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a fait plier la direction du Napoli. En effet, le club de la capitale a finalisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia grâce à une offre à hauteur de 80M€. Un an et demi plus tard, Robert Pires regrette que le Géorgien n'ait pas signé à Arsenal.
Tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG l'a arraché au Napoli en janvier 2025, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 80M€. Alors que l'international géorgien a été l'un des grands artisans de la qualification parisienne en finale de la Ligue des Champions, Robert Pires regrette qu'il ne soit pas à Arsenal.
«L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia»
« L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia. Il est incroyable. J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal ! Ses feintes, ses dribbles, l’intensité qu’il met dans son jeu… Il est très complet, il a passé un cap cette saison. Avec Nuno Mendes, il forme le côté gauche le plus fort d’Europe ! Quand vous avez à gérer Kvara et Mendes, deux vraies flèches, ça peut faire mal à la tête. Arteta va devoir trouver la meilleure solution pour les contenir… », a reconnu Robert Pires, ancien joueur d'Arsenal et de l'équipe de France, lors d'un entretien accordé au Parisien.
«Avec Nuno Mendes, il forme le côté gauche le plus fort d’Europe»
En parallèle, Robert Pires a également annoncé la couleur avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. « Comme d’habitude en Ligue des champions, je pense que le PSG va démarrer très fort sa finale et attaquer d’entrée pour faire mal à Arsenal qui va, à mon avis, davantage fermer le jeu. Après, peut-être que Paris va gagner 3 ou 4-0, car c’est la plus belle équipe en Europe… Réussir à se qualifier deux fois de suite en finale de la Ligue des champions, c’est la marque des grands », a jugé le champion du monde 98.