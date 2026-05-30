«J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal» : Ce champion du monde 98 regrette le transfert de Kvaratskhelia au PSG !

Amadou Diawara

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a fait plier la direction du Napoli. En effet, le club de la capitale a finalisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia grâce à une offre à hauteur de 80M€. Un an et demi plus tard, Robert Pires regrette que le Géorgien n'ait pas signé à Arsenal.

Tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG l'a arraché au Napoli en janvier 2025, et ce, grâce à une offensive à hauteur de 80M€. Alors que l'international géorgien a été l'un des grands artisans de la qualification parisienne en finale de la Ligue des Champions, Robert Pires regrette qu'il ne soit pas à Arsenal.

«L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia» « L’emblème de cette réussite en Ligue des champions, c’est Kvaratskhelia. Il est incroyable. J’aurais aimé qu’il signe à Arsenal ! Ses feintes, ses dribbles, l’intensité qu’il met dans son jeu… Il est très complet, il a passé un cap cette saison. Avec Nuno Mendes, il forme le côté gauche le plus fort d’Europe ! Quand vous avez à gérer Kvara et Mendes, deux vraies flèches, ça peut faire mal à la tête. Arteta va devoir trouver la meilleure solution pour les contenir… », a reconnu Robert Pires, ancien joueur d'Arsenal et de l'équipe de France, lors d'un entretien accordé au Parisien.