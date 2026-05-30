PSG : La «belle histoire» annoncée avec ce joueur qui a explosé cette saison !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, Matvey Safonov a totalement explosé au PSG. En quelques mois seulement, le Russe est passé de remplaçant ne jouant quasiment pas à titulaire indiscutable dans les buts du champion d’Europe. Pour Jérôme Alonzo, le parcours du numéro 39 au sein du club parisien est tout juste remarquable.

Il est l’une des grandes surprises du PSG cette saison. Si comparé à l’année dernière, le onze titulaire du club parisien n’a quasiment pas bougé, au poste de gardien de but en revanche, les derniers mois auront été comparable à des montagnes russes à Paris. Arrivé afin de palier le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a clairement pas convaincu, et a été dépassé dans la hiérarchie des gardiens de buts par Matvey Safonov, considéré jusque là comme un simple remplaçant. Ayant su saisir sa chance assez brillamment, l’international Russe a impressionné Jérôme Alonzo, qui s’est exprimé à son sujet dans les colonnes de l’Equipe.

« Je suis plein d'admiration pour sa force mentale, il n'a rien lâché. C'est une belle histoire » « Tu peux lui reprocher plein de choses mais pas de se cacher. Il sait qu'il est plus courageux que talentueux dans les airs, alors il y va, poing en avant. Il est d'une école inclassable qu'on ne trouve pas dans les livres, un peu à l'impro. Mais ses gars lui font confiance, la différence aujourd'hui est qu'il ne craint plus rien. David Raya, c'est premier chapeau des gardiens aujourd'hui. Matveï est passé de chapeau 4 en août à chapeau 2, et là, c'est un match pour passer chapeau 1. Je suis plein d'admiration pour sa force mentale, il n'a rien lâché. C'est une belle histoire », a ainsi confié l’ancien gardien du PSG (2001-2008).