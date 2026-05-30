PSG : Cette star «fait peur» à Arsenal, c’est la panique en Angleterre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Auteur d’une saison extraordinaire, Khvicha Kvaratskhelia est attendu au tournant côté parisien. Et d’après un journaliste anglais, l’ailier géorgien est bien le joueur qui fait le plus peur aux hommes de Mikel Arteta sur ce choc de C1.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest ce samedi, le club parisien a l’opportunité de remporter une deuxième C1 consécutive. Pour battre le champion d’Angleterre, Paris pourra compter sur un Khvicha Kvaratskhelia survolté. Auteur d’une saison impressionnante, surtout en Europe, le Géorgien se sait attendu. Surtout, le numéro 7 du PSG sème la panique dans les rangs d’Arsenal.

« C'est le joueur le plus excitant d'Europe actuellement » Car comme l’indique le journaliste du Daily Mail John Cross à l’Equipe, Kvaratskhelia fait peur à Arsenal. « C'est le joueur le plus excitant d'Europe, actuellement. Il domine les matches, surtout en Ligue des champions, et ce qu'il a proposé cette saison, surtout en demi-finales, est incroyable. On l'aime parce que c'est un dribbleur à l'ancienne », indique ce dernier auprès du quotidien sportif. Alors que « Kvaradona » est parfois comparé à l’illustre George Best en Outre-Manche, John Cross valide.