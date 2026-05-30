Transfert à 57M€ : Le PSG reçoit une excellente nouvelle pour son prochain phénomène !

Pierrick Levallet

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a pris pour habitude de miser sur la jeunesse sur le mercato. Et le club de la capitale ne devrait pas changer cela cet été. Les dirigeants parisiens auraient des vues sur Mateus Fernandes. Et le prix de son transfert devrait considérablement chuter suite à la relégation de West Ham en EFL Championship.

Le PSG a radicalement changé sa manière de recruter après les arrivées de Luis Campos puis de Luis Enrique. Le club de la capitale a arrêté de miser sur les stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse. Et les Rouge-et-Bleu ne devraient pas changer leurs habitudes cet été. Les dirigeants parisiens auraient notamment des vues sur Mateus Fernandes. Le milieu offensif portugais était estimé à 92M€ jusque-là. Mais finalement, le prix devrait chuter sur le marché des transferts.

West Ham baisse son prix pour Mateus Fernandes D’après les informations de TEAMtalk, West Ham devrait revoir ses exigences à la baisse après sa relégation en EFL Championship. Les Hammers ne devraient plus attendre que 57M€ pour le transfert de Mateus Fernandes. Et le club anglais pourrait bien le vendre cet été afin de s’assurer une stabilité financière et éventuellement remonter en Premier League dès la saison suivante. Reste maintenant à voir si le PSG profitera de cette occasion pour tenter de le recruter lors de ce mercato estival.