Le forfait d'Antoine Dupont provoque un tollé sur les réseaux sociaux : «Il a des photos à faire à Roland Garros»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement forfait contre le LOU ce samedi, Antoine Dupont va encore devoir différent son retour qui était pourtant attendu pour ce match. Et la situation commence à sérieusement interpeller les fans du Stade Toulousain qui n'hésite plus à critiquer leur capitaine.

Après une très longue absence à cause d'une grave blessure au genou, Antoine Dupont avait fait son retour à la compétition en novembre 2025. Mais depuis, il peine à retrouver son meilleur niveau, et désormais, une polémique entoure le capitaine du XV de France, qui est régulièrement absent avec le Stade Toulousain. Attendu titulaire contre le Stade Rochelais le 17 mai, Antoine Dupont avait finalement été remplacé par Paul Graou... avant d'apparaître sur les marches du festival de Cannes aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere. Ce qui n'avait pas manqué de faire parler.

Dupont finalement forfait contre le LOU Par conséquent, son retour à la compétition était très attendu ce samedi contre le LOU à l'occasion de la 25ème journée du Top 14. Mais ce ne sera toujours pas pour cette fois. Et pour cause, le Stade Toulousain a annoncé son équipe de départ, et c'est le Japonais Naoto Saito qui formera la charnière des Rouge-et-Noir aux côtés de Romain Ntamack. « Ça fait partie des cas qui sont gérés de manière individuelle. Il a ressenti une petite gêne musculaire. Il est pris en charge entre la cellule médicale, la prépa physique et le terrain. Pour la partie rugby, pour qu'on ait un joueur de plus en capacité d'être le plus performant possible à la fin de la saison », confiait Laurent Thuéry, coach de la défense des Toulousains.