Le Stade Toulousain boucle un énorme transfert : C'est déjà validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il avait entre les mains des offres de Toulouse et de Toulon, Tommaso Menoncello a choisi de s'engager pour trois saisons avec les champions de France en titre. Et une décision largement validée par le sélectionneur de l'Italie, Gonzalo Quesada qui estime que le meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2024 a fait le bon choix.

C'est le premier gros coup de l'été en Top 14. Le Stade Toulousain a effectivement officialisé la signature de Tommaso Menoncello jusqu'en 2029. Un très joli coup pour les hommes d'Ugo Mola qui récupère l'un des meilleurs trois-quarts centre du monde. Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations en 2024, Tommaso Menoncello avait également une offre du RCT. Mais Gonzalo Quesada est persuadé que son joueur a fait le bon choix.

Quesada valide la signature de Menoncello à Toulouse « C'est un très bon choix de signer à Toulouse. Tommaso dispose déjà d'un gros potentiel. Il a une très bonne qualité de passe des deux côtés, mais il sait aussi jouer dans la défense avec ce goût du offload. Son jeu au pied est très précis. Il se distingue également par ses qualités de défenseur, capable de plaquer et de gratter », lâche le sélectionneur italien dans des propos accordés à L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.