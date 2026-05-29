Transferts : Avant Louis Bielle-Biarrey, l’UBB annonce une nouvelle signature !

Depuis quelques semaines maintenant, l’UBB négocie avec Louis Bielle-Biarrey concernant une éventuelle prolongation de contrat. Mais en attendant de pouvoir tomber d’accord avec l’ailier de 22 ans, le club bordelais s’est penché sur un autre dossier. Les Unionistes ont en effet annoncé la signature de Toma Taufa ces dernières heures.
Louis Bielle-Biarrey pourrait bien étendre son engagement avec l’UBB. Le club bordelais a lancé les négociations avec l’ailier de 22 ans pour une éventuelle prolongation. La tendance serait d’ailleurs à ce que le phénomène du XV de France étende son bail en Gironde. Mais en attendant de pouvoir trouver un accord avec LBB, les Unionistes se sont penchés sur le dossier de Toma Taufa. Et les pensionnaires du Top 14 ont annoncé une heureuse nouvelle.
L'UBB boucle la prolongation de Toma Taufa
Ce jeudi, l’UBB a en effet officialisé la prolongation de Toma Taufa d’une saison supplémentaire comme le rapporte Rugbyrama. Arrivé en février 2024 en qualité de joker médical, le pilier droit a dépanné Yannick Bru à plus d’une reprise. Le joueur de 31 ans a disputé 29 rencontres sous le maillot bordelo-béglais, pour deux essais. L’international tongien a visiblement convaincu sa direction de le prolonger jusqu’en 2027.
Le dossier Louis Bielle-Biarrey toujours en cours
Après avoir bouclé ce dossier, l’UBB va désormais pouvoir se concentrer davantage sur l’avenir de Louis Bielle-Biarrey. Si ce dernier est ouvert à une prolongation en Gironde, il faut toutefois parvenir à un accord sur le plan salarial. LBB aimerait en effet obtenir un contrat évolutif qui lui permettrait de se rapprocher des plus gros émoluments de l’effectif. Pour le moment, le joueur de 22 ans perçoit 350 000€ par an et touche ainsi, par exemple, plus de deux fois moins que Matthieu Jalibert (850 000€ par saison). Reste maintenant à voir si l'UBB saura faire le nécessaire malgré le salary-cap en Top 14 pour sceller l'avenir de Louis Bielle-Biarrey. Affaire à suivre...