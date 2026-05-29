Stade Toulousain - «On s'est dit beaucoup de choses» : Ntamack révèle de grosses explications dans le vestiaire

Ayant encore deux matchs de Top 14 à jouer avant les phases finales, le Stade Toulousain occupe aujourd’hui la première place du classement. Avec 82 points au compteur, la bande à Antoine Dupont a 8 unités d’avance sur son dauphin, Montpellier. Mais voilà que malgré cette situation, dernièrement, le Stade Toulousain a rencontré quelques difficultés. De quoi générer certaines explications dans le vestiaire.
Champion de France en titre, le Stade Toulousain est aujourd’hui bien parti pour conserver sa couronne. En effet, la formation dirigée par Ugo Mola est actuellement en tête du Top 14, ayant 8 points d’avance sur Montpellier, deuxième. Si sur le papier, tout semble aller pour le mieux pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, ce n’est pas vraiment le cas. En effet, au cours des derniers mois, le Stade Toulousain a eu du mal à enchainer les victoires.
« Tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines »
Rapporté par RMC, Romain Ntamack s’est confié sur la situation du Stade Toulousain et les problèmes de son équipe. C’est ainsi que le demi d’ouverture a révélé des explications dans le vestiaire, lâchant : « On va attaquer les matchs couperets, les matchs de phase finale. Il nous reste deux matchs à jouer, dont une victoire sur les deux pour nous qualifier directement en demi-finale. On travaille dur. Tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines, mais on s'est dit beaucoup de choses. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et jusqu'à la fin de la saison ».
« Le point noir de cette saison de ne pas réussir à enchaîner des performances de haut vol »
Leader du Top 14, le Stade Toulousain n’arrive pourtant pas à enchainer les victoires. A ce propos, Romain Ntamack a expliqué : « Ce manque de régularité est assez criant depuis le début de la saison. C'était le point noir de cette saison de ne pas réussir à enchaîner des performances de haut vol. On a pu en faire de très bonnes et de très mauvaises. C'est ça qui est assez dommageable. Maintenant, on sait que sur les matchs de phase finale, peu importe la manière, il faut gagner. Ça va être l'objectif ès ce week-end, de gagner ce match-là. La manière, on verra plus tard, mais surtout dans l'état d'esprit. Ce qui n'a pas été le cas à la Rochelle, mais ce qui n'a pas été le cas sur d'autres matchs aussi cette saison. C'était un gros point noir. L'état d'esprit va être vraiment au cœur de notre fin de saison ».