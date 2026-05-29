Stade Toulousain - «On s'est dit beaucoup de choses» : Ntamack révèle de grosses explications dans le vestiaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant encore deux matchs de Top 14 à jouer avant les phases finales, le Stade Toulousain occupe aujourd’hui la première place du classement. Avec 82 points au compteur, la bande à Antoine Dupont a 8 unités d’avance sur son dauphin, Montpellier. Mais voilà que malgré cette situation, dernièrement, le Stade Toulousain a rencontré quelques difficultés. De quoi générer certaines explications dans le vestiaire.

Champion de France en titre, le Stade Toulousain est aujourd’hui bien parti pour conserver sa couronne. En effet, la formation dirigée par Ugo Mola est actuellement en tête du Top 14, ayant 8 points d’avance sur Montpellier, deuxième. Si sur le papier, tout semble aller pour le mieux pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, ce n’est pas vraiment le cas. En effet, au cours des derniers mois, le Stade Toulousain a eu du mal à enchainer les victoires.

« Tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines » Rapporté par RMC, Romain Ntamack s’est confié sur la situation du Stade Toulousain et les problèmes de son équipe. C’est ainsi que le demi d’ouverture a révélé des explications dans le vestiaire, lâchant : « On va attaquer les matchs couperets, les matchs de phase finale. Il nous reste deux matchs à jouer, dont une victoire sur les deux pour nous qualifier directement en demi-finale. On travaille dur. Tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines, mais on s'est dit beaucoup de choses. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et jusqu'à la fin de la saison ».