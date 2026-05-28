Christophe Urios s’est régalé avec Antoine Dupont sous ses ordres : «Il a envie de ça pour ses équipes»

Christophe Urios garde un très bon souvenir de sa collaboration avec Antoine Dupont à Castres. En effet, Baptiste Jauneau - demi de mêlée de Clermont - a avoué que son entraineur lui disait qu'il aimait pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avant, à l'image de l'actuel pensionnaire du Stade Toulousain.
Antoine Dupont a évolué sous les ordres de Christophe Urios pendant deux saisons (2015-2017), et ce, lors de son passage à Castres. Et l'actuel technicien de l'ASM Clermont n'a pas du tout oublié cette période. En effet, Christophe Urios a déjà parlé de sa cohabitation avec Antoine Dupont à ses joueurs.
« Christophe aime pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avants...»
Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique, Baptiste Jauneau a affirmé que Christophe Urios avait gardé un bon souvenir de l'époque où Antoine Dupont était sous sa houlette à Castres. « Dans le rôle de numéro 9 sanguin et leader, Clermont a vu passer ces dernières années une référence avec Morgan Parra, que Christophe Urios avait également lancé très jeune à Bourgoin. Vous en a-t-il déjà parlé ? Non, pas du tout. Je sais juste que Christophe aime pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avants, comme il a pu avoir avec Maxime Lucu à Bordeaux, Antoine Dupont ou Rory Kockott à Castres, Morgan Parra à Bourgoin. Il a envie de ça pour ses équipes, donc il fallait que je passe cette étape-là. J’essaye petit à petit, même si ça n’est pas forcément évident tous les jours », a confié le demi de mêlée de Clermont, avant de se prononcer sur sa prolongation.
«... comme il a pu avoir avec Antoine Dupont à Castres»
« L’an dernier, vous étiez en fin de contrat. Depuis, vous avez prolongé trois ans. Le contexte dans lequel vous évoluez est à l’évidence très différent aussi… Effectivement, je pense que ça m’a fait du bien inconsciemment à la tête. Je me sens bien ici, je suis heureux d’avoir resigné. C’est évidemment plus facile, quand on est bien dans sa tête, de pouvoir amener les mecs avec soi. De toute façon, dès l’instant où j’ai signé, je me suis mis dans l’idée qu’il ne fallait avoir aucun regret. Peu importe mon choix, même si notre saison avait été moins bonne, je n’en aurais pas eu d’être resté », a conclu Baptiste Jauneau (22 ans).