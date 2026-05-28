Christophe Urios s’est régalé avec Antoine Dupont sous ses ordres : «Il a envie de ça pour ses équipes»

Amadou Diawara

Christophe Urios garde un très bon souvenir de sa collaboration avec Antoine Dupont à Castres. En effet, Baptiste Jauneau - demi de mêlée de Clermont - a avoué que son entraineur lui disait qu'il aimait pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avant, à l'image de l'actuel pensionnaire du Stade Toulousain.

Antoine Dupont a évolué sous les ordres de Christophe Urios pendant deux saisons (2015-2017), et ce, lors de son passage à Castres. Et l'actuel technicien de l'ASM Clermont n'a pas du tout oublié cette période. En effet, Christophe Urios a déjà parlé de sa cohabitation avec Antoine Dupont à ses joueurs.

« Christophe aime pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avants...» Lors d'un entretien accordé au Midi Olympique, Baptiste Jauneau a affirmé que Christophe Urios avait gardé un bon souvenir de l'époque où Antoine Dupont était sous sa houlette à Castres. « Dans le rôle de numéro 9 sanguin et leader, Clermont a vu passer ces dernières années une référence avec Morgan Parra, que Christophe Urios avait également lancé très jeune à Bourgoin. Vous en a-t-il déjà parlé ? Non, pas du tout. Je sais juste que Christophe aime pouvoir compter sur un 9 qui drive son équipe et ses avants, comme il a pu avoir avec Maxime Lucu à Bordeaux, Antoine Dupont ou Rory Kockott à Castres, Morgan Parra à Bourgoin. Il a envie de ça pour ses équipes, donc il fallait que je passe cette étape-là. J’essaye petit à petit, même si ça n’est pas forcément évident tous les jours », a confié le demi de mêlée de Clermont, avant de se prononcer sur sa prolongation.