Un nouveau gardien annoncé au PSG : Le transfert qui condamne Lucas Chevalier ?

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas ses portes tout de suite, le PSG pourrait déjà avoir bouclé son premier renfort de l’intersaison. En effet, aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur… un jeune gardien espagnol. Un recrutement qui vend la mèche d’un futur départ de Lucas Chevalier du PSG ?
L’été dernier, le PSG décidait de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Arrivé avec l’étiquette de gardien numéro 1, l’international français est devenu la doublure de Matvey Safonov au fil des mois. Son temps de jeu ayant été réduit à néant, Chevalier n’a pas des moments faciles à Paris dernièrement. De quoi remettre en question la suite de son aventure dans la capitale ? Au cours des dernières semaines, des questions se sont posées sur l’avenir du gardien du PSG, qui pourrait bien faire ses valises après seulement une saison.
Un nouveau gardien au PSG pour remplacer Lucas Chevalier ?
Lucas Chevalier sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Malgré un contrat jusqu’en 2030, l’international français pourrait faire ses valises. Si rien n’est encore acté à ce sujet, on pourrait bien en prendre le chemin. En effet, selon les informations données par L’Equipe, le PSG serait sur le point de mettre la main sur un jeune gardien espagnol dont le nom n’a pas filtré. Un recrutement étonnant étant donné que Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin sont aujourd’hui à Paris. Mais voilà qu’avec le recrutement de ce gardien, le PSG pourrait préparer le départ de l’international français afin de le remplacer numériquement et faire monter Renato Marin comme numéro 2 dans la hiérarchie.
Un départ bénéfique ?
Pour le moment, Lucas Chevalier reste officiellement un joueur du PSG. Mais voilà qu’un départ du club de la capitale pourrait lui être bénéfique. En effet, en rejoignant le banc des remplaçants à Paris, le Français a perdu sa place en équipe de France pour la Coupe du monde. Pour Chevalier, il va donc falloir retrouver du temps de jeu pour espérer revenir chez les Bleus. Et pour cela, quitter le PSG pourrait donc être la solution…
Alors, que doit faire Lucas Chevalier cet été ?