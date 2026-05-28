Un nouveau gardien annoncé au PSG : Le transfert qui condamne Lucas Chevalier ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival n’ouvrira pas ses portes tout de suite, le PSG pourrait déjà avoir bouclé son premier renfort de l’intersaison. En effet, aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait sur le point de mettre la main sur… un jeune gardien espagnol. Un recrutement qui vend la mèche d’un futur départ de Lucas Chevalier du PSG ?

L’été dernier, le PSG décidait de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Arrivé avec l’étiquette de gardien numéro 1, l’international français est devenu la doublure de Matvey Safonov au fil des mois. Son temps de jeu ayant été réduit à néant, Chevalier n’a pas des moments faciles à Paris dernièrement. De quoi remettre en question la suite de son aventure dans la capitale ? Au cours des dernières semaines, des questions se sont posées sur l’avenir du gardien du PSG, qui pourrait bien faire ses valises après seulement une saison.

Un nouveau gardien au PSG pour remplacer Lucas Chevalier ? Lucas Chevalier sera-t-il toujours un joueur du PSG la saison prochaine ? Malgré un contrat jusqu’en 2030, l’international français pourrait faire ses valises. Si rien n’est encore acté à ce sujet, on pourrait bien en prendre le chemin. En effet, selon les informations données par L’Equipe, le PSG serait sur le point de mettre la main sur un jeune gardien espagnol dont le nom n’a pas filtré. Un recrutement étonnant étant donné que Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Renato Marin sont aujourd’hui à Paris. Mais voilà qu’avec le recrutement de ce gardien, le PSG pourrait préparer le départ de l’international français afin de le remplacer numériquement et faire monter Renato Marin comme numéro 2 dans la hiérarchie.