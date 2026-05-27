Un joueur quitte la Ligue 1, le PSG veut déjà le faire revenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG sera notamment en quête d'un renfort défensif afin de préparer la succession de Marquinhos. Dans cette optique, Luis Campos cherchera à poursuivre sur la lancée de son projet qui a porté ses fruits ces derniers mois, c'est-à-dire en misant sur de jeunes talents. C'est ainsi que les Parisiens surveillent Jaydee Canvot (19 ans) qui a rejoint Crystal Palace l'été dernier.

Durant le mercato estival, le PSG cherchera à poursuivre son projet qui consiste à miser sur de jeunes joueurs, surtout s'ils sont français. Et l'un des objectifs du club de la capitale sera notamment de recruter un nouveau défenseur central afin de préparer la succession de Marquinhos. Illia Zabarnyi avait été acheté 66M€ l'été dernier dans cette optique, mais l'international ukrainien a déçu, ce qui pousse Luis Campos à continuer à scruter le marché.

Jaydee Canvot dans le viseur du PSG ? Et alors que le PSG a désormais l'ambition de recruter tous les plus grands talents du football français, L'EQUIPE révèle que les Parisiens auraient un œil sur Jaydee Canvot. Du haut de ses 19 ans, l'ancien défenseur de Toulouse s'est imposé cette saison à Crystal Palace. Après le départ de Marc Guéhi à Manchester City, il s'est retrouvé titulaire dans la défense à trois du club londonien aux côtés notamment d'un autre français Maxence Lacroix. D'ailleurs, le média précise que le PSG le surveillait déjà lorsqu'il était à Toulouse. Et ses prestations en Angleterre n'ont fait que confirmer les intentions parisiennes pour Jaydee Canvot qui devrait être titulaire ce mercredi soir à l'occasion de la finale de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano.