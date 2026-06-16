Mercato : «Un monstre» va bientôt quitter le PSG ?

Un an après avoir soulevé la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable doublé. Mais le plus dur arrive pour les dirigeants parisiens, avec un mercato estival qui s’annonce agité, au cours duquel les départs pourraient bien être nombreux.
L’été dernier, Luis Enrique a souhaité garder un collectif inchangé, avec la volonté d’aller chercher un doublé en Ligue des Champions. Il l’a fait, mais ça va commencer à devenir dur de retenir certains joueurs, même dans un club comme le PSG.
Lucas Chevalier sur le départ
La liste des candidats au départ a rapidement été connue, avec par exemple Gonçalo Ramos qui semble en avoir assez de jouer les doublures d’Ousmane Dembélé, puisqu’il souhaiterait trouver un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. Mais il n’est pas seul et les plus gros changements pourraient notamment avoir lieu au poste de gardien de but. Il y a évidemment Lucas Chevalier, recruté pour plus de 50M€ il y a moins d’un an et déjà sur le départ. L’ancien du LOSC a en effet dégringolé dans la hiérarchie au PSG et à moins d’une énorme catastrophe, Luis Enrique ne devrait plus se passer de Matveï Safonov.
Un gardien de 20 ans prêt à le suivre ?
Plusieurs sources annoncent donc que le jeune international français, pas appelé par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde 2026, aurait les valises déjà prêtes pour quitter Paris. On parle notamment de lui en Premier League et plus précisément à Aston Villa, où il pourrait prendre la place d’un certain Emiliano Martinez. Mais il ne devrait pas être le seul gardien à partir ! D’après les informations de L’Equipe, Renato Marin pourrait également partir lors de ce mercato estival. Arrivé de l’AS Roma, celui que certains de ses coéquipiers décrivent comme « un monstre », devrait être prêté afin d’engranger du temps de jeu et de l’expérience, avant de peut-être revenir au PSG dans un nouveau rôle.