Mercato : «Un monstre» va bientôt quitter le PSG ?

Axel Cornic

Un an après avoir soulevé la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable doublé. Mais le plus dur arrive pour les dirigeants parisiens, avec un mercato estival qui s’annonce agité, au cours duquel les départs pourraient bien être nombreux.

L’été dernier, Luis Enrique a souhaité garder un collectif inchangé, avec la volonté d’aller chercher un doublé en Ligue des Champions. Il l’a fait, mais ça va commencer à devenir dur de retenir certains joueurs, même dans un club comme le PSG.

Lucas Chevalier sur le départ La liste des candidats au départ a rapidement été connue, avec par exemple Gonçalo Ramos qui semble en avoir assez de jouer les doublures d’Ousmane Dembélé, puisqu’il souhaiterait trouver un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. Mais il n’est pas seul et les plus gros changements pourraient notamment avoir lieu au poste de gardien de but. Il y a évidemment Lucas Chevalier, recruté pour plus de 50M€ il y a moins d’un an et déjà sur le départ. L’ancien du LOSC a en effet dégringolé dans la hiérarchie au PSG et à moins d’une énorme catastrophe, Luis Enrique ne devrait plus se passer de Matveï Safonov.